Hajj 2023: les voyagistes optimistes face à la perspective de nouveaux vols supplémentaires

Plusieurs voyagistes ont récemment fait état de difficultés pour assurer le transport de leurs clients vers l’Arabie saoudite, que ces derniers aient opté pour des compagnies aériennes nationales ou étrangères. Cette situation est d’autant plus complexe qu’elle concerne des fidèles ayant rempli toutes les conditions pour se rendre aux Lieux saints.

Néanmoins, un brin d’optimisme demeure. Selon Mohamed Semlali, président de la Fédération nationale des associations des agences de voyages du Maroc (FNAAVM), la situation commence à se débloquer. «Les choses commencent à s’améliorer. Suite à la correspondance que nous avons envoyée à la ministre du Tourisme, au PDG de Royal Air Maroc et au directeur de l’Aviation civile, nous avons constaté des déblocages dans certaines régions. L’initiative commence à porter ses fruits. Nous gardons l’espoir que tout reviendra à la normale. Notre démarche n’avait pour but que de prévenir les éventuelles complications», a-t-il assuré.

Le président de la FNAAVM fait également état de contacts réguliers avec le transporteur aérien national et les autorités compétentes pour trouver des solutions. Ce qui le rend optimiste quant à l’avenir, nourrissant l’espoir que «les choses rentreront bientôt dans l’ordre».

En revanche, la réponse de la compagnie Saudia Airlines se fait toujours attendre. «C’est regrettable. Nous aurions apprécié une réaction de la part du transporteur saoudien. Malheureusement, malgré nos nombreux appels, nous n’avons pas encore reçu de réponse», déplore notre interlocuteur, qui espère néanmoins que la compagnie écoutera les doléances de la profession à l’avenir.

54 vols opérés par RAM

Pour rappel, pour l’opération Hajj 2023, Royal Air Maroc (RAM) a programmé 33.000 sièges sur 54 vols opérés par ses avions ainsi que par deux appareils gros porteurs affrétés, d’une capacité moyenne de 350 sièges chacun.

Outre le renforcement de sa flotte, le transporteur national a mis en place un dispositif de renfort spécial pour permettre aux pèlerins de se déplacer dans les meilleures conditions. Il a ainsi renforcé les ressources humaines, notamment au niveau des aéroports marocains ainsi qu’à La Mecque, à Jeddah et à Médine (au niveau des aéroports et des hôtels, entre autres) pour assister les pèlerins et leur faciliter les démarches et procédures relatives au transport.