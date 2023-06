Aéroports du Maroc: un dispositif spécial pour l’opération Hajj 2023

L’Office national des aéroports a décrété la mobilisation générale pour la saison du Hajj, dont la phase «Aller» a commencé le vendredi 2 juin et durera jusqu’au 24 du même mois. La phase «Retour», elle, s’ouvrira le 3 juillet, pour se clore le 22 juillet.

Ainsi, pas moins de 34.000 pèlerins emprunteront près de 86 vols dédiés, en plus des vols réguliers liant le Maroc à l’Arabie Saoudite, et ce au départ et à l’arrivée des aéroports Mohammed V de Casablanca (37 vols), de Rabat-Salé (19 vols), d’Agadir Al Massira (7 vols), de Fès Saiss (7 vols), de Marrakech Menara (6 vols), d’Oujda Angad (6 vols) et de Tanger Ibn Batouta (4 vols).

Renforcement des équipes «assistants passagers» et des équipes au niveau des comptoirs d’enregistrement, présence intensifiée du personnel médical, consolidation de la sécurité du traitement des bagages… tout un dispositif spécial a été mis en place pour assurer une fluidité optimale du passage des pèlerins.

Initiative «Tarik Makka»

Comme chaque année, l’ONDA a affecté le terminal 3 (T3) de l’aéroport Mohammed V au traitement des vols dédiés au hajj, au nombre de 37 (23 vols de Royal Air Maroc, 11 vols de Flynas et 3 vols de Saudi Arabian Airlines), et l’a aménagé en un espace alliant confort et commodités.

L’initiative «Tarik Makka» prévoit une présence des autorités saoudiennes au terminal 3, afin que les pèlerins y accomplissent les formalités d’accès au territoire saoudien avant de prendre l’avion vers les Lieux Saints. Cette initiative assure également un acheminement direct des bagages aux lieux d’hébergement des pèlerins dans les lieux saints. Il s’agit enfin d’orienter les passagers dès leur arrivée à l’aéroport de Jeddah ou de Médine vers les bus dédiés pour un acheminement vers les hôtels.