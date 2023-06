Hajj 2023: départ du premier groupe de pèlerins marocains

Avant le départ de ce premier contingent, lecture a été donnée par le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, au message adressé par le roi Mohammed VI, amir al mouminine, aux pèlerins marocains.

Dans ce message, le Roi a appelé les pèlerins marocains à être les dignes ambassadeurs de leur Patrie, et les porte-étendards de sa civilisation séculaire et de son identité, illustrée par l’attachement aux valeurs d’ouverture et de tolérance, et à s’abstenir de toute polémique et de tout motif de discorde.

Le Souverain a également exhorté les pèlerins à être «les dignes représentants de votre religion lors de ce rendez-vous sublime, en affichant une attitude et une conduite marquées du sceau de la fraternité musulmane et de la modération, et imperméables à tout extrémisme, à tout excès, à toute velléité de discorde ou de division».

Le Roi, amir al mouminine a, aussi, invité les pèlerins à faire preuve de piété, «tant il est vrai que c’est le meilleur viatique dont on puisse se doter pour effectuer cette pérégrination porteuse de nombreux bienfaits» a affirmé le Roi.

«Montrez aussi une moralité exemplaire lors de ce rassemblement grandiose où les musulmans sont tenus de garder à l’esprit deux vérités fondamentales et complémentaires: leur proclamation de la foi en l’Unicité de Dieu le Très-Haut et leur volonté d’illustrer leur unité et leur adhésion unanime à la Loi inébranlable de Dieu», a rajouté le Roi.

Et au Souverain de souligner qu’ «en islam, le dogme du pèlerinage symbolise, en effet, l’égalité des fidèles qui, à l’occasion du Hajj, se retrouvent rassemblés en un seul lieu: la Kaaba sacrée, Mina et Arafat, portant la même étoffe emblématique de l’Ihram (l’entrée solennelle dans l’univers sacré du Hajj) et se confondant les uns avec les autres sans aucune distinction de titre ou de statut».

Le Roi a, en outre, rappelé aux pèlerins que leur séjour dans les Lieux saints leur commande la plus grande discipline et l’observance la plus sincère des obligations et des règles canoniques du pèlerinage.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Ahmed Toufiq a indiqué que 81 vols sont programmés dans le cadre du pèlerinage de cette année, notant que le dernier vol aller aura lieu le 22 juin, tandis que les vols retour débuteront le 03 juillet et prendront fin le 23 du même mois.

Le ministre a précisé que 49 de ces vols, soit plus de la moitié, se rendront directement à Médine, épargnant ainsi aux pèlerins les contraintes liées au transport en voiture.

Ahmed Toufiq a également fait savoir que 10.500 pèlerins bénéficieront cette année de la nouvelle approche «Route de la Mecque» lancée l’an dernier par les autorités saoudiennes au départ de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Cette année, le nombre de pèlerins est de 35.000, dont 22.800 sont encadrés par le ministère des Habous et des affaires islamiques, tandis que les agences de voyage encadrent 12.200 pèlerins, a relevé le ministre, faisant savoir que 51% des pèlerins sont des femmes et 15% d’entre eux sont âgés de plus de 80 ans.

Outre des oulémas et des médecins, ces pèlerins sont encadrés par 725 encadrants administratifs, dont 460 accompagnateurs, la plupart des mourchidine et mourchidates, a-t-il ajouté.