Gazole russe: le Maroc absorbe 74.000 tonnes en une semaine

Le Maroc s’impose une nouvelle fois parmi les destinations importantes du gazole russe. Environ 74.000 tonnes de diesel et de gazole ont été chargées à destination du Royaume durant la semaine achevée le 5 novembre, selon les données de S&P Global Commodities at Sea, reprises mardi 10 novembre par le quotidien économique russe Kommersant.

Ce volume représente près de 18% des 410.000 tonnes de produits concernés exportées par la Russie au cours de cette période. Les États-Unis arrivent en tête des destinations, avec 141.000 tonnes, suivis de Singapour (87.000 tonnes). Le Maroc occupe la troisième place, devant la Turquie (43.000 tonnes).

Cette progression des livraisons intervient dans un contexte de reprise des exportations russes. Les volumes de diesel et de gazole chargés durant la semaine considérée ont augmenté de 14,5% par rapport à la semaine précédente, où ils s’étaient établis à 358.000 tonnes.

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La reprise des expéditions vers le Maroc intervient alors que la Russie maintient des restrictions sur les exportations de produits pétroliers. Moscou a prolongé jusqu’au 31 janvier 2027 l’interdiction générale d’exporter certains produits raffinés, dont le diesel, le gazole et les carburants marins. Des dérogations sont néanmoins prévues pour certains exportateurs et certaines livraisons.

Le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, a indiqué que les exportations de diesel pourraient atteindre environ 2,15 millions de tonnes en novembre, contre 510.000 tonnes en octobre. Cette remontée des volumes traduit l’assouplissement partiel des restrictions décidé en octobre, après des échanges entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

La reprise des livraisons reste toutefois soumise aux capacités de production des raffineries russes. Selon S&P Global, six installations ont été visées par des attaques de drones ukrainiens au cours des huit premiers jours suivant la reprise des frappes, après une interruption de deux semaines entre le 16 et le 29 octobre. Ces attaques font peser un risque supplémentaire sur les volumes disponibles à l’exportation.

Les chargements les plus importants de la semaine ont été effectués depuis le port de Primorsk, en mer Baltique, avec 193.000 tonnes. Nakhodka, dans l’Extrême-Orient russe, a suivi avec 67.000 tonnes, devant Taman (37.000 tonnes) et Vysotsk (30.000 tonnes).

Cette montée en puissance des approvisionnements russes intervient alors que les automobilistes marocains subissent une nouvelle flambée des prix. Depuis la révision du 1er novembre, le litre de gazole s’affiche jusqu’à 16,99 dirhams dans certaines stations de Casablanca, dépassant ainsi le précédent sommet de 16,57 dirhams relevé en juillet 2022.