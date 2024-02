Hydrocarbures: le Maroc parmi les plus grands importateurs de gasoil russe en 2023

Dans une dépêche publiée ce mardi 6 février, Reuters révèle que le Maroc figure parmi les plus grands importateurs mondiaux de gasoil russe en 2023, avec la Libye, le Togo, la Tunisie et le Ghana. L’agence de presse, qui ne fournit pas de détails sur le volume des importations marocaines, se base sur des données de London Stock Exchange Group (LSEG), société spécialisée dans la gestion de places boursières, ainsi que la production et la diffusion d’informations financières.

Concrètement, les expéditions de gasoil russe vers l’Afrique ont augmenté de manière significative au cours de l’année dernière pour atteindre 10,2 millions de tonnes, contre 2,4 millions de tonnes en 2022. Et cette tendance se poursuit en 2024, puisque ces exportations s’élevaient à environ 0,8 million de tonnes en janvier dernier.

Avec un volume d’environ 13,5 millions de tonnes (contre 5 millions en 2022), la Turquie était le premier acheteur de gasoil russe en 2023, suivie du Brésil avec environ 6,5 millions de tonnes métriques, très loin de ses 74.000 tonnes en 2022.

Ces nouveaux chiffres sur les importations marocaines de gasoil russe confirment la tendance déjà observée l’été dernier. Reuters avait rapporté le 15 août 2023 que le Maroc était le quatrième importateur mondial de gasoil russe durant les deux premières semaines de ce mois, avec des achats estimés à 68.000 tonnes métriques. Le Royaume se classait derrière la Turquie, premier acheteur durant cette période avec 720.000 tonnes métriques, le Brésil (140.000 tonnes métriques) et le Ghana (75.000 tonnes métriques).

Forte hausse des importations marocaines en 2023

Fin février 2023, The Wall Street Journal révélait également que le Royaume avait importé 2 millions de barils de gasoil russe en janvier de la même et devait réceptionner pas moins de 1,2 million de barils supplémentaires en février. Des volumes qui dépassaient largement les 600.000 barils achetés en 2021.

Cette importante hausse des expéditions de gasoil russe au Maroc et en Afrique en général s’explique par la stratégie de diversification adoptée par les exportateurs du pays des tsars depuis l’entrée en vigueur, en février 2023, de l’embargo total de l’Union européenne sur les importations de produits raffinés russes.

Le volume des exportations de pétrole russe par continent, entre 2018 et 2023

Exportations mondiales de pétrole russe entre 2019 et 2023. (Kpler)

Pour compenser la perte des volumes exportés en Europe, son plus gros client avant ce boycott, Moscou s’est principalement tournée vers l’Asie et l’Afrique afin d’y écouler ses produits pétroliers à un prix bon marché. L’augmentation annuelle des achats de ces deux continents a été la plus importante jamais enregistrée l’année dernière, selon Gavin Maguire.

Dans une analyse publiée le 24 janvier, cet expert de la transition énergétique révèle que le Maroc, au même titre que d’autres pays africains, a enregistré une forte hausse de ses importations de pétrole russe en 2023, sur un volume global d’exportations russes de 2,75 milliards de barils l’année dernière, en hausse de 4,4% par rapport à 2022.

Citant des données fournies par Kpler, une entreprise de data intelligence spécialisée dans le suivi des prix des matières premières, Maguire précise que le Royaume, l’Égypte, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont importé 109 millions de barils supplémentaires l’année dernière. À l’en croire, cette hausse des expéditions vers l’Afrique dépasse même celle enregistrée par la Chine et l’Inde, principaux clients du pétrole russe l’année dernière. «L’effondrement des ventes vers l’Europe a été compensé par une hausse de 56% des expéditions vers l’Asie, qui constitue désormais le premier marché global pour le pétrole russe, et par une augmentation de 144% des ventes de pétrole russe vers l’Afrique», explique-t-il.

Polémique dans le Royaume

Rappelons qu’au printemps 2023, les importations de gasoil russe par le Maroc avaient suscité la polémique. Les groupes parlementaires du Mouvement populaire (MP) et du Parti du progrès et du socialisme (PPS), associés au groupement du Parti de la justice et du développement, avaient lancé une initiative portant sur la création d’une commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur cette question.

Attaquée sur les réseaux sociaux, la société Afriquia SMDC avait à l’époque démenti les rumeurs selon lesquelles elle commercialisait ce carburant sur le marché marocain. «Afriquia n’a pas importé une seule goutte de gasoil russe, ni directement ni indirectement», avait affirmé Saïd Elbaghdadi, directeur général d’Afriquia SMDC, dans une déclaration pour Le360, tout en précisant que sur le plan légal, rien ne lui interdisait de le faire. Toujours par la voix de son directeur général, Afriquia SMDC affirmait alors être dans l’incapacité d’effectuer de tels achats.