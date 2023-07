Gaz: SDX Energy lève plus de 3 millions de dollars pour développer sa production au Maroc

SDX Energy va accélérer ses opérations au Maroc. La société pétro-gazière britannique annonce, dans un communiqué publié ce jeudi 27 juillet, avoir décroché un financement de 3,25 millions de dollars pour développer sa production gazière dans le Royaume.

Un montant initial de 2 millions de dollars de ce prêt obtenu auprès du groupe britannique Aleph Finance Ltd sera «immédiatement utilisé pour réduire l’encours de la dette envers la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), payer les prestataires de services essentiels pour accélérer la campagne de forage au Maroc, et pour les besoins généraux de la société», précise la même source.

D’après SDX Energy, ce prêt convertible lui permet aussi de faire progresser ses activités vers une stratégie de transition énergétique, tout en poursuivant le processus de vente de ses actifs égyptiens en vue de créer de la valeur pour les actionnaires.

Lire aussi : Gaz: SDX Energy obtient une révision à la hausse d’un contrat de vente au Maroc

«Notre vision est de devenir le premier fournisseur d’énergie au Maroc, en offrant des solutions combinées de gaz et d’énergie renouvelable à notre clientèle», indique Daniel Gould, directeur général de la compagnie, cité dans le communiqué. Afin de relever ce défi, SDX «accédera à un marché des capitaux plus large pour les projets d’énergie renouvelable, qui peuvent être financés de façon autonome», poursuit-il.

Dans un communiqué publié le 4 juin dernier, la compagnie minière britannique annonçait avoir renégocié un accord de vente de gaz au Maroc avec l’un de ses principaux clients, avec l’appui de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). Une augmentation de prix qui lui permettra d’étendre ses activités d’exploration et de production dans le Royaume, notamment ses activités de forage.

SDX Energy détient 75% de participation dans quatre concessions au Maroc: Sebou, Lalla Mimouna Sud, Gharb Centre et Moulay Bouchta Ouest, situés dans le bassin du Gharb.