Gaz naturel: Attijariwafa bank accorde un prêt de 2,3 milliards de dirhams pour accélérer le développement du projet de Tendrara

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 28 juin, Sound Energy annonce avoir conclu un accord avec le groupe Attijariwafa bank en vertu duquel la firme britannique obtient un financement, sous forme d’emprunt 100 garanti), d’une durée de 12 ans, pour un montant pouvant atteindre 2,3 milliards de dirhams (237 millions de dollars). Il s’agit de la première offre, de par sa taille, pour le développement d’un champ gazier au Maroc, est-il précisé.

«Nous nous réjouissons d’avoir reçu l’offre conditionnée d’Attijariwafa bank. Nous attendons avec impatience de travailler avec la banque pour conclure ce qui sera le premier financement de par sa taille pour le développement d’un champ gazier au Maroc. D’autres annonces seront faites, le cas échéant, en temps opportun», souligne Graham Lyon, président exécutif de Sound Energy.

À noter qu’une partie du montant du prêt servira au financement du futur gazoduc devant relier le gisement de Tendrara au Gazoduc Maghreb-Europe (GME), connecté aux deux centrales de l’ONEE (Aïn Beni Mathar et Tahaddart).

Voici les modalités de l’offre conditionnée d’Attijariwafa bank:

- Montant du prêt: 2,365 milliards dirhams (environ 237 millions USD) sous réserve d’un niveau d’endettement maximal de 65 %.

- Durée: 12 ans, y compris un délai de grâce de 2 ans à compter du premier prélèvement.

- Taux d’intérêt: possibilité offerte à l’emprunteur de choisir parmi des alternatives à taux fixe, variable et entièrement flottant avec des marges habituelles pour les facilités de financement de projets de développement d’infrastructures énergétiques.

- Utilisation du produit du prêt: conception, forage, construction et exploitation de puits, d’une installation de traitement (CPF) et d’un gazoduc pour transporter et vendre le gaz naturel produit dans le cadre de la concession de production de Tendrara à l’ONEE, ainsi que toutes les activités connexes.