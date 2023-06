Gaz naturel: Leila Benali veut mettre un coup d’accélérateur au projet de Tendrara

«Nous comptons énormément sur le gaz marocain», a fait savoir la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, lors de son passage à l’émission Grand Format-Le360, évoquant une capacité annuelle de production de quelque 300 millions de mètres cubes entre les deux gisements de Tendrara et de Larache, pendant une période de 15 ans minimum.

Le projet de Tendrara, pour lequel l’autorisation d’exploitation a été délivrée en 2018, a connu des retards, reconnait la ministre, ajoutant que les discussions menées avec les opérateurs concernés (Sound Energy, ONEE, etc.) se sont poursuivies de manière très serrée pendant les deux dernières années pour pouvoir les accompagner et accélérer la mise en production.

En outre, Leila Benali souligne l’importance d’activer la construction du gazoduc devant relier les puits de Tendrara au Gazoduc Maghreb-Europe (GME), en vue d’alimenter les centrales électriques de l’ONEE (Aïn Beni Mathar et Tahaddart). «Nous sommes en train de les accompagner pour pouvoir faire aboutir ce projet dans de bonnes conditions», a affirmé la ministre, ajoutant qu’une équipe du ministère s’est rendue à Tendrara il y a deux semaines pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Interrogée si le nouveau gazoduc de Tendrara bénéficiera de l’appui de la Société financière internationale (SFI), dans le cadre de l’accord signé récemment et portant sur le développement de l’infrastructure gazière, Leila Benali affirme que Sound Energy «mène des discussions avec certaines banques et un nouveau partenaire». «C’est un projet de développement relativement traditionnel qui doit suivre son cours. Il faut qu’ils avancent sur le forage de puits et sur le plan de développement qui a été partagé avec le ministre et pour lequel l’autorisation d’exploitation a été délivrée», a-t-elle ajouté.

Rappelons que ce mercredi 28 juin 2023, la firme britannique Sound Energy a annoncé avoir obtenu un accord pour un financement de l’ordre de 2,3 milliards de dirhams auprès d’Attijariwafa Bank. Une partie de ce montant servira au financement du futur gazoduc reliant le gisement de Tendrara au Gazoduc Maghreb-Europe.