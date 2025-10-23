Forum WeXchange: huit initiatives marocaines primées aux Moroccan Social Innovation Awards 2025

La 4ème édition du Forum WeXchange, organisée le 21 octobre à Casablanca par la Fondation Abdelkader Bensalah, s’est achevée sur une note d’espoir et d’engagement. Au cœur d’un événement consacré au rôle économique du tiers-secteur, la cérémonie de remise des Moroccan Social Innovation Awards (MSIA) a mis en lumière huit initiatives marocaines qui réinventent la solidarité, l’inclusion et la durabilité.

Créés en 2023, les MSIA se sont imposés en trois ans comme un rendez-vous phare pour la reconnaissance de l’innovation sociale au Maroc. Portée par la Fondation Abdelkader Bensalah, cette distinction vise à célébrer les acteurs qui transforment le tissu social du pays, tout en favorisant la diffusion et la pérennisation de leurs modèles.

Les lauréats de cette édition ont été sélectionnés parmi près d’une centaine de candidatures issues des douze régions du Royaume, à l’issue d’un processus rigoureux mêlant évaluation technique, présélections régionales et délibérations d’un jury d’experts présidé par Hamid Bouchikhi, professeur à l’ESSEC.

Le Grand Prix a été décerné à l’association Amal, basée à Marrakech, pour son projet «Café des signes», premier espace au Maroc géré par et pour des personnes sourdes. Alliant formation, emploi et inclusion, ce café incarne un modèle économique solidaire et durable, où la langue des signes devient un outil d’émancipation.

«Nous sommes particulièrement satisfaits de cette édition, qui reflète la créativité et la vitalité de l’écosystème marocain de l’innovation sociale», souligne Tarik Maâroufi, directeur général de la Fondation Abdelkader Bensalah. «Les lauréats incarnent une nouvelle manière de penser le développement: inclusive, ancrée dans les territoires et tournée vers l’avenir.»

Le Coup de cœur du jury a, quant à lui, récompensé l’Association des jeunes d’avenir pour le développement (AJAD), à Khouribga, pour son Forum international des innovations technologiques (FIIT). Ce projet fédère la jeunesse marocaine autour de la science et de la créativité, avec pour ambition d’accompagner les mutations technologiques mondiales et d’encourager l’esprit d’initiative.

Les autres prix ont mis en avant des initiatives issues de divers horizons, illustrant la richesse du tiers-secteur marocain. À Casablanca, Sustainable food solutions a été distinguée pour Colibghiti, une plateforme digitale et logistique de lutte contre le gaspillage alimentaire fondée sur l’intelligence artificielle. À Oulad Mbarek, la Coopérative SANAD agricole a remporté le Prix Santé pour son projet Femmes de la Terre, qui valorise le terroir tout en autonomisant les femmes rurales.

Le Prix Culture est revenu à l’association Joudour sahara pour son Zamane Festival, organisé à M’hamid El Ghizlane, qui fait dialoguer patrimoine musical saharien et développement durable. À Casablanca et Fès, Edronic technologie s’est vu décerner le Prix Inclusion pour AYNI, une paire de lunettes intelligentes destinées à améliorer la mobilité et l’autonomie des personnes malvoyantes.

Dans la catégorie Éducation, l’Association Semnid pour le développement social à Azilal a été saluée pour son Centre d’accueil familial d’excellence, un dispositif qui lutte contre l’abandon scolaire des filles rurales. Enfin, à Taroudant, l’association IDENDI a remporté le Prix Environnement pour L’eau = la vie, projet d’approvisionnement en eau potable s’appuyant sur des modes de gouvernance traditionnels et associatifs.

Ces initiatives, soutenues par des partenaires engagés tels que la Fondation Crédit du Maroc, Cooper Pharma, Fondation TGCC, LafargeHolcim, Cosumar et Mass Céréales al Maghreb, témoignent d’un élan collectif en faveur d’un dévelopépement plus équitable. Elles traduisent également la vision défendue par la Fondation Abdelkader Bensalah, héritière de l’engagement humaniste de feu Abdelkader Bensalah, fondateur du Groupe Holmarcom. Reconnue d’utilité publique depuis 2016, la Fondation œuvre pour un Maroc où l’innovation sociale devient un levier économique à part entière.

Cette 3ème édition des MSIA vient ainsi clore un Forum WeXchange placé sous le signe de la «force cachée» du tiers-secteur. Chercheurs, entrepreneurs et acteurs associatifs y ont exploré les voies d’un développement plus inclusif et durable, dans un Maroc en pleine redéfinition de son modèle de croissance.