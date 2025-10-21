Casablanca accueille la 4ème édition du Forum WeXchange: révéler la force économique du tiers-secteur

La Fondation Abdelkader Bensalah organise à Casablanca, le 21 octobre, la 4ème édition du Forum WeXchange placée sous le thème «Rôle économique du tiers-secteur: révéler la force cachée»

Le développement ne peut être durable sans inclusion. C’est autour de cette conviction que la Fondation Abdelkader Bensalah a organisé, le 21 octobre 2025 à Casablanca, la 4ème édition du Forum WeXchange, grand rendez-vous annuel consacré à l’innovation sociale et au progrès équitable. Cette édition, placée sous le thème «Rôle économique du tiers-secteur: révéler la force cachée», réunit les acteurs publics, privés, académiques et associatifs pour penser un nouveau modèle de croissance plus inclusif.

«Le Maroc se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins entre inclusion sociale, durabilité territoriale et équité économique. Dans ce contexte, le tiers-secteur émerge comme un pilier stratégique du développement national, au même titre que les secteurs public et privé», affirme Tarik Maâroufi, directeur général de la Fondation.

Ce dernier souligne la nécessité d’un changement de paradigme: «Ce secteur doit désormais être reconnu non seulement pour son utilité sociale, mais aussi pour sa contribution à la performance économique nationale, sans renier les valeurs de solidarité et d’équité qui le fondent.»

Une vision alignée sur les recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD) de 2021, qui appelle à quadrupler la contribution du tiers-secteur au PIB national et à créer jusqu’à 50.000 emplois par an grâce à ses activités.

Un vivier d’énergie encore sous-exploité

Le potentiel est immense, mais le secteur reste encore faiblement structuré. Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), le Maroc compte près de 187.000 associations actives, mais seules 2.500 d’entre elles déclarent des salariés à la CNSS. Le pays recense également 60.000 coopératives, dont 7.730 exclusivement féminines, avec une participation des femmes atteignant 32% en 2023.

D’après le Conseil économique, social et environnemental (CESE), les coopératives contribuent à 1,5% du PIB, tandis que l’ensemble de l’économie sociale et solidaire représente à peu près 2% du PIB national. Des chiffres qui traduisent la vitalité du tiers-secteur, mais aussi son besoin urgent de structuration, de financement durable et d’outils de mesure d’impact.

Cette édition 2025 proposera un programme riche et pluridisciplinaire: panels, masterclasses et cercles de discussion aborderont des thématiques comme l’emploi de proximité, l’inclusion économique, la valorisation territoriale ou encore l’innovation sociale au service de la performance économique.

Un panel international réunira des intervenants issus de trois continents, offrant une lecture croisée des modèles économiques du tiers-secteur à travers le monde.

Parallèlement, un espace d’exposition mettra en lumière les initiatives d’innovation sociale marocaines les plus prometteuses, tandis que la 3ème édition des Moroccan Social Innovation Awards (MSIA) récompensera les organisations et entreprises engagées ayant contribué à une transformation sociale positive.

Fondée en 2000 pour perpétuer l’œuvre humaniste de feu Abdelkader Bensalah, fondateur du Groupe Holmarcom, la Fondation porte haut les valeurs de solidarité et de justice sociale. Reconnue d’utilité publique depuis 2016, elle agit pour un développement équitable, inclusif et durable, à travers quatre programmes majeurs: Dar Libtikar, dédié à l’accompagnement des porteurs de projets socialement innovants, WeChange, pour diffuser la culture de l’innovation sociale, Academy, pour la production et la valorisation de la connaissance, ainsi que Tadamoun, qui soutient les initiatives de solidarité à fort impact

«Convaincu que la véritable richesse d’un pays réside dans son potentiel humain, Abdelkader Bensalah a toujours œuvré en faveur des plus démunis et contre toutes les formes de précarité», rappelle la Fondation.

Créé en 2022, le Forum WeXchange s’est imposé comme une plateforme de référence au Maroc pour la réflexion, l’inspiration et la mise en réseau des acteurs du changement social. Chaque édition confirme la place du tiers-secteur comme un acteur économique à part entière, porteur de sens, de cohésion et d’avenir.

