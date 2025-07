Économie solidaire: 28 coopératives de jeunes récompensées à Rabat

Vingt-huit coopératives de jeunes, sélectionnées parmi 400 candidatures, ont remporté la 5ème édition du Prix national « Génération solidaire », organisée ce mardi à Rabat par le secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie solidaire.

La cérémonie s’est tenue sous la présidence de Lahcen Saâdi, secrétaire d’État, en présence de la directrice générale de l’Office de développement de la coopération, Aïcha Errifai. Chacune des 28 coopératives lauréates s’est vu attribuer un prix d’une valeur de 50.000 dirhams, en reconnaissance de son engagement en faveur d’un avenir plus durable et équitable. La première distinction a été décernée à la coopérative Imma, spécialisée dans la transformation des fruits.

Organisé dans le cadre de la Journée internationale des coopératives et de l’Année internationale des coopératives initiée par l’ONU, le concours portait cette année sur le thème «Les coopératives de jeunes construisent un monde plus durable et inclusif».

Les projets primés couvrent plusieurs secteurs jugés stratégiques tels que l’éducation, la formation, la pêche maritime, l’artisanat ou encore la filière de l’argan. Dans son allocution, Lahcen Saâdi a salué «l’engagement nécessaire et constant en faveur de la jeunesse», soulignant que cette édition est marquée par «une résonance internationale consacrant la reconnaissance croissante du rôle des coopératives dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)». Il a également mis en avant «la capacité des jeunes coopérants à innover, à proposer des solutions concrètes et à générer un impact réel».

Lancé en 2021, le concours «Génération solidaire» vise à promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat coopératif chez les jeunes âgés de 18 à 35 ans. En plus de la dotation financière, il offre un accompagnement technique et institutionnel à long terme. À ce jour, plus de 150 coopératives ont été primées, contribuant à ancrer un modèle alternatif et pérenne de développement économique et social.

À l’heure où le monde cherche des alternatives durables et inclusives à un modèle économique souvent inégalitaire, l’expérience marocaine des coopératives de jeunes se présente comme une voie prometteuse: celle d’un développement fondé sur la solidarité, l’ancrage local et la créativité collective.