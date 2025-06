Opportunité Jeunesse: phase II pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc

Grâce à son fort ancrage territorial et à son engagement pour l’inclusion sociale et financière, Al Amana souhaite, à travers cette nouvelle étape, renforcer l’impact de son action auprès des jeunes. L’objectif est de faciliter l’accès à des solutions de financement adaptées, à des formations qualifiantes et à un accompagnement entrepreneurial personnalisé. Une attention particulière sera portée aux jeunes femmes ainsi qu’aux populations rurales et vulnérables.

Ce partenariat enrichit l’approche d’Al Amana sur le segment jeunesse : il permet de mutualiser les savoir-faire et les ressources des deux institutions pour offrir une palette de services élargie. À ce jour, des milliers de jeunes ont déjà bénéficié de ce dispositif, qu’il s’agisse de microcrédits, de modules de formation ciblés ou d’initiatives génératrices de revenus.

Ambitions réalistes et durables

La phase II vise à créer un nombre significatif de nouvelles opportunités économiques au cours des prochaines années. Une part conséquente de ces initiatives sera dédiée aux jeunes femmes, en phase avec les priorités nationales en matière d’emploi et d’inclusion. Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’Al Amana pour consolider son rôle de moteur dans l’écosystème entrepreneurial marocain et mobiliser l’ensemble des acteurs autour de la jeunesse, vecteur essentiel du développement durable du royaume.

«En unissant nos compétences à l’engagement de Silatech, nous franchissons une nouvelle étape dans la démocratisation de l’entrepreneuriat : chaque jeune, où qu’il soit, doit pouvoir construire un avenir digne et autonome», déclare Youssef Bencheqroun, Directeur Général d’Al Amana Microfinance. Pour Hassan Al Mulla, Directeur exécutif du programme Silatech, «ce partenariat incarne notre volonté commune: offrir aux jeunes des leviers concrets pour devenir des acteurs économiques pleinement engagés».

Créée en 1997, Al Amana Microfinance s’est imposée comme un acteur majeur de l’inclusion financière au Maroc. Grâce à 2.500 collaborateurs engagés et un réseau étendu de 645 agences fixes et mobiles, l’Institution déploie une offre diversifiée de services financiers et non financiers, conçus pour répondre aux besoins des micro-entrepreneurs et des très petites entreprises (TPE). Présente aussi bien dans les grands centres urbains que dans les zones rurales et enclavées, Al Amana adopte une approche de proximité et d’accompagnement, au service d’un développement économique équitable et durable.

La Fondation Education Above All (EAA), basée au Qatar, œuvre pour la promotion de l’éducation, de la justice sociale et du développement durable. À travers ses programmes, dont Silatech, elle soutient les initiatives favorisant l’accès des jeunes à la formation, à l’emploi et à l’inclusion économique dans plus de 60 pays. L’action de la fondation vise à créer un monde où chaque individu peut développer son potentiel, quel que soit son contexte de vie.