Politique

L’Intérieur fait barrage à la prolifération des associations sportives

Centre fédéral de formation/Béni Mellal.

Revue de presseLe ministère de l’Intérieur a décidé d’encadrer la création des associations sportives et des écoles de football, dont la multiplication est jugée anarchique. Cette initiative vise à distinguer les structures légitimes de celles qui n’apportent aucune valeur ajoutée et qui ciblent indûment les aides publiques. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 16/10/2025 à 20h45

Les services du ministère de l’Intérieur, tant au niveau central que dans leurs représentations locales, ont pris des mesures pour enrayer la prolifération anarchique des associations sportives et des écoles de formation de football.

Selon le quotidien Assabah du vendredi 17 octobre, le ministère de l’Intérieur, dirigé par Abdelouafi Laftit, a désormais posé une condition sine qua non: les associations et écoles sportives doivent obtenir l’accréditation du ministère de l’Éducation nationale et des Sports. Sans cette accréditation, elles se verront refuser l’accès aux infrastructures publiques et l’octroi des aides versées par les conseils élus.

Ces nouvelles mesures ciblent spécifiquement les écoles de formation de joueurs, qui se sont multipliées de manière considérable sur l’ensemble du territoire national. Pour poursuivre leurs activités et bénéficier des aides et infrastructures publiques, ces écoles doivent désormais obligatoirement régulariser leur situation juridique via la procédure d’accréditation.

Quant aux écoles de formation sportive à but lucratif, qui facturent les frais d’inscription et de cours, elles devront soumettre leur dossier à la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) afin d’obtenir leur autorisation d’exercer.

Malgré la valeur ajoutée qu’apportent ces écoles en matière de formation des jeunes, il n’en reste pas moins qu’elles souffrent de nombreux dysfonctionnements, dont le manque de moyens logistiques adéquats et celui de véritables compétences au niveau du personnel formateur.

Face à de telles entraves, le ministère de l’Intérieur et la FRMF ont décidé d’encadrer légalement le travail de ces structures.

Assabah signale par ailleurs de graves dysfonctionnements dans l’octroi des aides publiques par de nombreux conseils élus aux associations sportives. Ces versements, effectués sans contrôle, bénéficient souvent à des structures fictives dont le seul objectif est de dilapider l’argent public à des fins politiciennes.

#Ministère de l'Intérieur#Association#Sports#Football#Formation#Entraîneur

