Forsa: 11.200 porteurs de projets accompagnés dans plus de 30 secteurs

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, lors du lancement du programme gouvernemental Forsa, le 12 avril 2022 à Rabat.. MAP

«Le programme Forsa a su véritablement susciter des success-stories inspirantes qui témoignent de l’impact positif et de la transformation engendrés à travers tout le Maroc», a relevé Imad Barrakad, directeur général de Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), dans une interview accordée à la MAP. «Nous avons vu émerger des projets innovants, certains fortement liés à la technologie et d’autres plus traditionnels», a-t-il indiqué, notant que les porteurs de projets incarnent également un engagement envers des causes sociétales et environnementales, constat observé lors des deux éditions de Forsa.

Selon lui, le programme a vraiment tenu ses promesses dans son objectif d’encourager et accompagner les jeunes à entreprendre, grâce notamment à une «vraie mobilisation de la part de toutes les parties prenantes du programme».

Le programme Forsa clôture sa deuxième édition, avec une promotion de 11.200 porteurs de projets. Dans ce total, près de 10.000 ont déjà été financés, alors que les 1.200 restants ont signé leur contrat et recevront les fonds dans moins d’un mois. «C’est une performance qui traduit la volonté du programme de financer le maximum de projets possible, et l’optimisation que nous avons pu faire nous a permis de dépasser l’objectif initial de 10.000 projets», a estimé le responsable.

Lire aussi : Forsa: financement de 1.200 porteurs de projets supplémentaires d’ici la fin de l’année

«Évidemment, nous aurions voulu financer encore plus de projets et satisfaire le maximum de demandes, mais nous sommes malheureusement limités par l’enveloppe budgétaire dédiée au programme», a-t-il dit. Et d’expliquer que c’est la raison pour laquelle une liste d’attente a été créée cette année au niveau de la phase de financement, afin de remplacer au fur et mesure les candidats qui abandonnent leur projet en chemin, pour diverses raisons.

La région Casablanca-Settat en tête avec plus de 16% des projets financés

«En plus du financement, nous sommes pleinement satisfaits de la contribution du programme en termes de formation et d’accompagnement», s’est félicité M. Barrakad, notant que Forsa a également offert à 54.000 personnes, grâce à la plateforme Forsa Academy, l’opportunité de se former aux bases de l’entrepreneuriat et de bénéficier de l’accompagnement d’experts pour les premières phases de développement de leur projet.

Lire aussi : Programme Forsa: 5.000 financements déjà débloqués pour la deuxième édition

Pour lui, le programme a offert une opportunité équitable à tous les Marocains, grâce à la plateforme digitale Forsa.ma, qui a permis à tous, quel que soit le lieu de résidence, de postuler au programme. «Cette édition témoigne de cette ouverture, avec 69% des bénéficiaires qui proviennent des petites villes et zones rurales», a soutenu le responsable, soulignant que les 11.200 bénéficiaires de cette édition proviennent des 12 régions du Maroc, et la représentativité régionale est corrélée à celle de la répartition de la population par région.

Ainsi, Casablanca-Settat se positionne en tête avec plus de 16% des projets financés, suivie par Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan avec 13% chacune, puis Fès-Meknès avec 12%, et enfin Rabat-Salé-Kénitra avec 10%. Aussi, cette édition a permis le financement de plus de 5.000 projets portés par des femmes, soit 45% des bénéficiaires.