Forsa: financement de 1.200 porteurs de projets supplémentaires d’ici la fin de l’année

Alors que 2023 touche à sa fin, la deuxième édition du programme Forsa a déjà atteint son objectif en débloquant les fonds pour 10.000 porteurs de projets. Le programme gouvernemental va encore plus loin et prévoit d’accompagner 1.200 porteurs de projets supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, «le programme pourra financer 1.200 porteurs de projets supplémentaires d’ici la fin de l’année. Cette réussite remarquable, qui permettra donc à un total de 11.200 porteurs de projets de réaliser leur rêve entrepreneurial, résulte d’une optimisation budgétaire significative».

Citée par le communiqué, la ministre Fatim-Zahra Ammor souligne que cette édition a été exceptionnelle, au vu de l’engouement suscité auprès des jeunes, la qualité des candidatures, l’implication des incubateurs et des organismes de financement, ainsi que la fluidité des différentes étapes du processus.

«Cette année, nous nous sommes fixé comme objectif de dépasser les 10.000 projets afin de répondre au mieux à la forte demande. 10.000 candidats ont déjà leur financement en poche, et 1.200 autres percevront le leur dans les prochaines semaines. Bien évidemment, nous aurions souhaité satisfaire toutes les demandes, mais nous sommes tenus par l’enveloppe budgétaire dédiée au programme», a-t-elle noté.

32.000 projets discutés en Commissions régionales de sélection

D’après la tutelle, cette deuxième édition a capitalisé sur l’ensemble des outils déployés en 2022, tels que les outils digitaux (plateforme Forsa.ma, systèmes d’information de gestion du programme, plateforme de e-learning Forsa Academy) et a également permis une optimisation des charges de fonctionnement du programme, fruit du savoir-faire accumulé par les différentes parties prenantes. Et pour cette édition, pas moins de 35.000 entretiens individuels ont été réalisés, 32.000 projets ont été discutés et revus en Commissions régionales de sélection et 14.000 projets ont été évalués en Commissions régionales de financement.

L’accompagnement, notamment la formation en ligne dispensée sur la plateforme Forsa Academy, demeure l’un des points forts du programme, selon le même communiqué. Celle-ci a en effet permis, en deux ans, à 54.000 porteurs de projets de développer leurs compétences fondamentales en entrepreneuriat. Les candidats n’ayant pas pu bénéficier du financement ont néanmoins acquis toutes les bases nécessaires pour monter leurs projets et même rechercher des financements auprès d’autres programmes nationaux ou régionaux, qu’ils soient publics ou privés.