Programme Forsa: 5.000 financements déjà débloqués pour la deuxième édition

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, lors du lancement du programme Forsa, le 12 avril 2022 à Rabat.. MAP

Pour sa deuxième édition, le programme de soutien à l’entrepreneuriat Forsa a déjà débloqué les financements pour 5.000 porteurs de projet, atteignant ainsi 50% de son objectif initial, a annoncé, dans un communiqué, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

«La mobilisation de toutes les équipes de la Société marocaine d’ingénierie touristique et des partenaires, ainsi que les best practices que nous avons mises en place en 2022, nous ont permis d’avancer très vite en 2023. Aujourd’hui, nous maintenons le cap pour financer 5.000 porteurs de projets supplémentaires dans les prochaines semaines, afin d’atteindre 10.000 porteurs de projets à fin 2023», a souligné Fatim-Zahra Ammor, la ministre du Tourisme, citée dans le communiqué.

Lire aussi : Forsa 2023: près de 134.000 candidats tentent leur chance

Pour cette nouvelle édition, le programme Forsa a mobilisé plus de 50 incubateurs en vue de former et accompagner les porteurs de projets, les aidant à transformer leurs idées en projets concrets. Pour le financement des projets, le programme collabore avec sept institutions financières.

Dans les prochains mois, le programme Forsa devra poursuivre son avancée pour atteindre son objectif d’accompagner 10.000 porteurs de projets afin de leur permettre de réaliser leur rêve entrepreneurial.