Programme Forsa: pour 2023, un bon cru se profile

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, ici interviewée au cours d'une émission sur 2M, le 3 mai 2023.

Après une première édition réussie en 2022, le programme s’apprête à rééditer l’exploit cette année.

Selon les données récemment dévoilées par le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, et repris par le quotidien Les Inspirations Eco ce mercredi 19 juillet, cette nouvelle édition a connu des améliorations significatives, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

«Capitalisant sur le modèle mis en place l’année dernière, et tirant les leçons de cette première édition fructueuse -qui a accompagné et financé 10.000 porteurs de projets-, l’édition 2023 a atteint sa vitesse de croisière quelques mois seulement après son lancement», explique l’article.

A la fin du mois de juin, les institutions de microfinance ont déjà débloqué plus de 1.400 financements, témoignant ainsi de la progression rapide du programme dans ses différentes étapes clés, notamment la tenue des Commissions régionales de sélection. Celles-ci ont réussi à traiter plus de 30.000 candidats.

«En matière d’accompagnement, 23.600 porteurs de projets ont bénéficié de la formation en ligne et sont actuellement pris en charge par les incubateurs du programme. Notons que cette avancée significative s’est généralisée dans les 12 régions concernées. Sur le plan qualitatif, il est important de souligner une nette amélioration dans la qualité des dossiers reçus pour cette édition. Cela témoigne de l’implication et de la préparation accrues des candidats, en grande partie grâce aux diverses communautés Forsa qui ont émergé depuis le lancement du programme», souligne Les Inspirations Eco.

Ces communautés ont favorisé l’échange d’expériences entre les participants, créant ainsi un environnement propice à l’apprentissage mutuel et au partage de bonnes pratiques. Cette amélioration qualitative démontre la maturité croissante des entrepreneurs et leur engagement à présenter des projets solides et innovants.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, responsable du programme Forsa, a dit toute sa fierté quant au travail accompli et aux résultats obtenus lors de cette deuxième édition.

Selon la ministre, «les candidats ont fait preuve d’un dynamisme et d’une créativité exceptionnels. Les projets soumis couvrent un large spectre, allant des thèmes traditionnels aux initiatives les plus novatrices. Cette diversité témoigne de la puissance du programme dans l’accompagnement de profils et projets variés. Dans cette édition, nous mettons également un accent particulier sur la participation féminine, ce qui montre l’engagement de Forsa à promouvoir l’égalité des genres et à soutenir activement les femmes entrepreneures».

Dans les mois à venir, les responsables de ce programme confirment leur engagement à continuer de progresser, afin d’atteindre l’objectif d’accompagner 10.000 porteurs de projets.