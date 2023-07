Programme Forsa: 1.400 financements débloqués à fin juin pour la deuxième édition

Six mois après le lancement de la deuxième édition du programme de soutien à l’entrepreneuriat Forsa, les institutions de microfinance ont débloqué près de 1.400 financements en faveur des porteurs de projets retenus, indique un communiqué du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, en charge du programme.

Au total, les commissions régionales de sélection ont réussi à identifier plus de 30.000 candidats. En matière d’accompagnement, 23.600 porteurs de projets ont bénéficié de la formation e-learning et sont actuellement pris en charge par les incubateurs du programme, dans les douze régions du Royaume.

Sur le plan qualitatif, le ministère fait part d’une nette amélioration observée dans la qualité des dossiers reçus lors de cette édition. Un constat qui témoigne de l’implication et de la préparation accrues des candidats, en grande partie grâce aux diverses communautés Forsa qui ont émergé depuis le lancement du programme et qui ont facilité l’échange d’expériences entre les participants.

Soutenir les femmes entrepreneuses

«Nous sommes fiers du travail accompli et des résultats de cette deuxième édition de Forsa. Les candidats ont fait preuve d’un dynamisme et d’une créativité exceptionnels. Les projets soumis couvrent un large spectre, allant des projets traditionnels aux initiatives les plus novatrices (…) Dans cette édition, nous mettons un accent particulier sur la participation féminine, ce qui montre l’engagement de Forsa à promouvoir l’égalité des genres et à soutenir activement les femmes entrepreneuses», a souligné à l’occasion la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Dans les prochains mois, le programme Forsa devra poursuivre son avancée pour atteindre son objectif d’accompagner 10.000 porteurs de projets afin de leur permettre de réaliser leur rêve entrepreneurial.