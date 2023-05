Forsa 2023: en deux mois, 1.400 candidats ont reçu le feu vert pour le financement

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, lors du lancement du programme Forsa, le 12 avril 2022 à Rabat.. MAP

Seulement deux mois après le lancement de la deuxième édition, 1.400 candidats ont déjà atteint la phase de financement du programme Forsa et ont reçu un avis favorable, annonce un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Le traitement des dossiers se poursuit. Selon les dernières données communiquées par la tutelle, pas moins de 134.000 dossiers, de toutes les régions du Royaume, ont déjà été déposés sur la plateforme digitale créée à cet effet.

Ces projets couvrent l’ensemble des secteurs d’activité, notamment l’agriculture et l’agroalimentaire, l’e-commerce et le commerce, le tourisme, les loisirs et la restauration. Près des deux tiers des candidatures sont des projets encore à l’étape d’idée, qui nécessiteront par conséquent un accompagnement jusqu’à leur réalisation effective, avait souligné le ministère.

«Surperformance» pour la première édition

En 2022, le programme Forsa s’était fixé comme objectif d’accompagner et financer 10.000 porteurs de projets. Cet objectif a été atteint seulement 8 mois après le lancement de l’opération. À fin décembre 2022, 10.000 porteurs de projets avaient perçu leur financement.

En plus de ces 10.000 dossiers, les commissions de financement ont donné un avis favorable à quelques dizaines de porteurs de projets supplémentaires, dont les idées étaient prometteuses. Une «surperformance», selon le ministère qui assure, dans son communiqué, que le versement des financements de ces porteurs de projet est en cours.

«Nous sommes fiers d’avoir pu amorcer 10.000 projets et concrétiser le rêve de 10.000 entrepreneurs pour la première édition du programme. Nous aurions pu nous en rester là, mais nous avons souhaité donner leur chance à davantage de porteurs de projets, qui pourront à leur tour démarrer leur aventure entrepreneuriale», a souligné la ministre du Tourisme Fatim-Zahra Ammor.