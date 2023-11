Fondation OCP: un engagement pour le futur à travers l’innovation sociale et la R&D

La Fondation OCP initie et soutient ainsi des projets dont l’objectif est d’avoir un impact positif sur la société. La création de laboratoires, la coopération avec l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) et l’écosystème national de recherche, ainsi que l’octroi de fonds de recherche sont autant de méthodes qu’elle utilise pour insuffler une nouvelle énergie à la R&D non seulement au Maroc, mais aussi sur tout le continent.

«Nos principaux objectifs sont de donner aux chercheurs la possibilité de faire avancer leurs programmes de recherche, tout en élargissant les possibilités de collaboration et en favorisant le développement des priorités de la nation», indique la fondation dans une note.

En termes d’innovation sociale, la Fondation OCP s’efforce de trouver des solutions novatrices afin de répondre aux besoins peu ou mal desservis de certaines populations. Pour y parvenir, il est nécessaire d’envisager des stratégies non conventionnelles, de regarder au-delà des processus habituels, de réévaluer les méthodes de progression acceptées et d’inclure les facteurs sociaux et environnementaux comme éléments clés dans les questions économiques complexes.

La fondation aspire également à promouvoir et disséminer l’innovation sociale dans les secteurs de l’agriculture et de l’agribusiness, notamment à travers des actions de sensibilisation, le renforcement des compétences, l’accompagnement de l’écosystème de l’innovation au Maroc et sur le continent, ainsi que la mise à disposition d’études et de données. «En adoptant l’économie sociale et solidaire (ESS) comme axe crucial de sa démarche d’innovation sociale, la Fondation OCP aspire à encourager l’échange et la collaboration entre les acteurs de l’écosystème de l’économie sociale et solidaire et l’accompagnement des chantiers phares de l’ESS au Maroc», indique la note.

Plus de 800 coopératives marocaines et africaines accompagnées et formées

Dans le cadre de l’ESS, la Fondation OCP indique avoir accompagné et formé plus de 800 coopératives marocaines et africaines, 24 jeunes porteurs de projets coopératifs dans le cadre du programme «Jil lmoutadamine» et 32 coopératives dans le cadre du programme «Lala Al mouataaouina». Elle a aussi créé un réseau de networking au profit de 55 coopératives à travers le programme «Rawabit», co-organisé un Forum africain des coopératives qui a mobilisé 60 experts internationaux et lancé la marketplace solidaire «Sookoa», avec 74 coopératives inscrites.

L’ESS peut s’avérer particulièrement pertinente pour le secteur agricole. C’est pourquoi la Fondation OCP soutient depuis sa création plus de 460 coopératives opérant dans l’agriculture et l’agro-alimentaire, soit 58% des coopératives accompagnées, avec 77 prix octroyés lors de salons dédiés à l’ESS. Elle encourage également le regroupement des agriculteurs pour optimiser leurs activités de production, de transformation et de commercialisation, leur permettent de bénéficier d’une plus grande force de négociation sur les marchés et de partager les coûts et les bénéfices de manière équitable.

Dans le domaine de la recherche et développement (R&D), la fondation OCP et l’UM6P développent et mettent en œuvre des initiatives communes visant à impulser l’innovation, la recherche et le développement. «L’agriculture fait partie des thématiques privilégiées dans le choix des projets de recherche soutenus par la Fondation OCP. Parmi les 190 projets appuyés, 30 concernent des sujets liés de près ou de loin à l’agriculture, soit plus de 15% des initiatives», élabore-t-on.

Parmi les grands projets initiés, on peut citer la promotion de la participation de la femme à la recherche agricole, à travers l’initiative Femmes unies ensemble pour la recherche, la technologie, l’environnement et la science (FUERTES), que la Fondation OCP développe depuis 2019 en partenariat avec la Fondation «Mujeres Por Africa» et l’UM6P. Ce projet vise l’amélioration de la recherche agricole au Sénégal, à travers la formation de chercheuses et de doctorantes spécialisées en agriculture durable au sein de l’Université de Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN).

Promouvoir les talents féminins africains dans l’IA

À travers le programme «Women in Tech & AI», la Fondation OCP ambitionne de soutenir les femmes portant un intérêt pour l’innovation technologique et l’intelligence artificielle. «La Fondation OCP et l’AI Movement de l’Université Mohamed VI Polytechnique se proposent, dans le cadre d’un partenariat, de mettre en œuvre ce programme afin de stimuler le développement de la femme africaine dans différents domaines liés aux secteurs de l’Intelligence Artificielle. L’objectif global du programme est de contribuer aux initiatives de développement technologique basées sur l’IA portées par les femmes et adaptées aux réalités et défis de l’Afrique», indique la note.

Au total, 50 femmes africaines ont été sélectionnées pour la 1re cohorte de ce programme de 6 mois comprenant des formations en ligne, un summer camp à l’UM6P ainsi qu’un programme d’incubation et d’accélération pour les projets sélectionnés.

À terme, le programme vise à promouvoir les talents des femmes africaines dans l’IA pour stimuler la création et le développement de nouvelles technologies, ainsi que des startups permettant d’améliorer les systèmes agricoles et alimentaires, éducatifs et sociaux et de s’attaquer aux défis sanitaires, climatiques et environnementaux urgents du continent africain.