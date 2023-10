Agriculture: le programme Al Moutmir élargit son offre de semis direct, avec plus de 11.500 hectares additionnels

Pour la campagne agricole 2023-2024, le programme Al Moutmir, porté par le groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), prévoit d’étendre la superficie couverte de semis direct de plus de 11.500 hectares additionnels.

Ainsi, la superficie globale couverte depuis le démarrage du programme en 2019 dépassera les 36.500 hectares, au niveau de quelque 130 localités et 26 provinces réparties sur différentes zones agro-climatiques, avec la mobilisation de plus de 70 organisations professionnelles et environ 4.300 agriculteurs bénéficiaires.

Le programme cible les grandes familles de cultures annuelles pratiquées au Maroc, à savoir les céréales et les légumineuses en premier lieu, mais aussi d’autres cultures à fort potentiel comme les oléagineuses. Pour cette campagne, 584 plateformes de démonstration «céréales et légumineuses» dédiées au semis direct sont programmées.

Le suivi comprend une conduite technique et un protocole scientifique visant à faciliter le transfert de technologie et l’accompagnement des agriculteurs pour leur permettre de s’approprier les bonnes pratiques agricoles (identification des besoins des sols, fertilisation sur mesure et lutte intégrée, récolte et stockage).

23 nouveaux semoirs pour la campagne 2023-2024

Pilier de l’agriculture de conservation, le semis direct consiste à utiliser des semoirs adaptés avec zéro labour, préservant ainsi les sols et les stocks d’eau, et contribuant au développement de la vie microbienne des sols.

Dans le cadre du programme Al Moutmir, un parc de 68 semoirs est mis à la disposition des organisations professionnelles agricoles dans quelque 130 localités. En outre, 23 nouveaux semoirs sont prévus pour cette campagne, dont deux à Moulay Yaacoub, pour couvrir une superficie cible de 8.500 hectares au niveau de la région de Fès-Meknès.

Les semoirs sont mis à la disposition des associations et coopératives agricoles suivant un cahier des charges préétabli et des objectifs de réalisation de superficies prédéfinis. Le but est de faire de ces associations et coopératives des ambassadeurs du programme, du semis direct et de l’agriculture de conservation au Maroc, afin de faciliter l’adhésion des agriculteurs et veiller à la continuité et la pérennisation du système.

Un programme 100% digitalisé

Le recours au digital pour capitaliser sur les données collectées auprès des agriculteurs est l’un des points forts du programme Al Moutmir, qui contribue à enrichir la base de données relative à la mise en œuvre du semis direct au Maroc et favorise la prise de décision.

À travers des solutions technologiques développées par l’équipe Al Moutmir, le programme vise la digitalisation de la conduite agronomique des parcelles de démonstration du semis direct. Cela permet de remonter et suivre, en temps réel, les informations sur l’évolution des plateformes pour capitaliser sur le savoir agronomique récolté au niveau de chaque plateforme de démonstration et terrain suivis et conduits en semis direct.

Ce gisement de savoir agronomique et économique est mis à la disposition de l’écosystème scientifique, académique et économique. L’objectif étant de partager et de capitaliser sur les remontées en vue de proposer des solutions adaptées aux agriculteurs optant pour ce système, à même de contribuer à une agriculture de conservation prospère et durable.