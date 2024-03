Flexibilité du dirham: un nouveau système en vue

Fini le corset du panier de devises, composé de l’euro (60%) et du dollar américain (40%). Place à un régime de change plus flexible, où le dirham reflètera un peu plus l’offre et la demande exprimée par le marché, sans pour autant devenir complètement flottant comme en Egypte ou en Turquie.

L’annonce est du magazine hebdomadaire Finances News, qui précise que Bank Al-Maghrib s’apprête à abandonner l’ancrage du dirham au panier de devises, un système en place depuis les années 70. «Une décision qui augure d’une nouvelle ère pour la monnaie nationale, qui sera désormais plus flexible et plus agile», lit-on. Un changement de paradigme qui promet également de chambouler les habitudes des opérateurs économiques et d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités.

Interpellé à ce sujet lors du point de presse tenu à l’issue de la première réunion du Conseil de BAM pour l’année 2024, le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a précisé que «même si le Fonds monétaire international insiste, je ne recommanderais le passage à la nouvelle phase du régime de change flexible que lorsque je serai convaincu que le tissu économique marocain est prêt».

Mais la Banque centrale n’a pas complètement rejeté l’idée et entend bel est bien passer vers cette étape intermédiaire. «La deuxième étape ne consiste pas à laisser le marché déterminer librement la valeur du dirham, ce qui correspondrait à un flottement total. Elle vise plutôt à abandonner l’ancrage au panier de devises et à adopter un ancrage via le taux directeur et la politique monétaire, tout en continuant à surveiller les mouvements du marché interbancaire de devises. En d’autres termes, si des mouvements anormaux surviennent dans un sens ou dans l’autre, la Banque centrale interviendra pour indiquer l’orientation qu’elle souhaite donner», a affirmé le wali cité par l’hebdomadaire.

Le bien-fondé de la démarche est établi. D’abord, le système actuel bride la compétitivité du dirham, le rendant vulnérable aux fluctuations des devises internationales. Ensuite, ce régime limite l’efficacité de la politique monétaire de BAM, qui peut se retrouver pieds et poings liés face aux chocs externes d’ampleur.

En outre, la montée en force des exportations et le niveau relativement élevé des réserves de change sont de nature à faciliter cette transition. «Le nouveau système réduira la dépendance du Maroc aux fluctuations de l’euro, du dollar et des matières premières. Cela permettra de mieux protéger l’économie marocaine des chocs externes. Également, la volatilité du dirham sera désormais un facteur moins important pour les exportateurs marocains et les rendra plus compétitifs sur les marchés étrangers», explique le magazine.