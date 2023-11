Fédération nationale de l’industrie hôtelière: les nouveaux statuts validés, poursuite du dialogue avec les ARIH de Marrakech et d’Agadir

Rififi à la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH). Ce climat de tension a été confirmé par l’absence d’Ahmed Bennani et d’Abdelhak Chahil, présidents respectifs des Associations régionales de l’industrie hôtelière (ARIH) de Marrakech-Safi et d’Agadir-Souss Massa, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la fédération, lundi 27 novembre à Casablanca. Une rencontre qui devait valider les nouveaux statuts de la FNIH.

Tout est parti d’un communiqué conjoint des deux ARIH, publié le jeudi 23 novembre et dans lequel elles dénoncent de nouveaux amendements ajoutés aux statuts en projet lors d’une réunion du conseil d’administration (CA) du 31 octobre 2023, qui devait mettre à jour les textes régissant le fonctionnement de la FNIH, après l’expiration du mandat du CA et du président depuis le 11 mai 2021.

Selon ces deux organisations, leurs propositions n’ont pas été prises en compte à la rédaction de ce texte, à savoir le rejet de la prolongation de l’éligibilité à plus de deux mandats pour le président et le CA, l’octroi du nombre de voix à chaque association en fonction du nombre de chambres de chaque région en se basant uniquement sur les statistiques du ministère du Tourisme, et la non-intégration des «membres affiliés» de la FNIH aux statuts.

Divergences sur les nouveaux statuts

«En conséquence, nos deux associations s’abstiennent de participer à l’AG extraordinaire du 27 novembre 2023 et appellent à sa suspension. Nous encourageons le dialogue et proposons la création d’un comité transitoire, faisant appel à un juriste pour assurer une procédure conforme à la législation», avaient annoncé les ARIH de Marrakech-Safi et d’Agadir-Souss Massa.

Le 25 novembre, les autres ARIH ont réagi dans un communiqué conjoint: «En application des dispositions de l’article 53 de la loi 80-14, portant statut des établissements d’hébergement touristique d’une part et du découpage territorial du Royaume et des changements du mode de gouvernance d’autre part, le conseil d’administration de la FNIH s’est réuni le 31 octobre 2023, auquel ont pris part les représentants des ARIHs de Marrakech-Safi et d’Agadir-Souss Massa. Lors de ce conseil, tous les articles proposés dans le projet de statut ont été largement discutés et validés à l’unanimité (y compris par les représentants d’Agadir-Souss Massa et Marrakech-Safi) à l’exception d’un seul point relatif à la représentativité des Associations dans le Conseil d’Administration.»

S’agissant des membres des associations devant siéger au sein du CA, les ARIH ont souligné que les statuts en vigueur octroyaient jusque-là à toutes les ARIH le même nombre de voix, mais le CA a jugé opportun de réfléchir à une meilleure représentativité: «C’est ainsi qu’il a été proposé de retenir le critère de la capacité en chambres, critère qui permettait d’instaurer un certain équilibre en attribuant à chaque région la quote-part qu’elle mérite. La simulation proposée à cet effet donnerait 5 voix à Marrakech, 3 voix à Agadir et 1 à 2 voix pour chacune des autres régions.»

D’après ce collectif, les représentants de Marrakech avaient également demandé au cours de cette réunion l’instauration du critère du montant de la cotisation, rejetée par les 7 autres ARIH. Selon ces dernières, ce critère aboutirait «à une mainmise totale des ARIH de Marrakech et d’Agadir sur toutes les décisions qu’aurait à prendre la FNIH».

Ainsi, pour trancher sur ce point de désaccord, un vote a eu lieu sur proposition du représentant de l’ARIH d’Agadir-Souss Massa, où tous les membres présents ont marqué leur accord à l’exception des représentants de Marrakech-Safi qui ont demandé un délai pour consulter les autres membres de leur association, poursuit le communiqué.

«Dans un esprit de concertation et de fédération et sur proposition du président, le Conseil d’Administration a suspendu sa réunion pour laisser le temps à Monsieur Ahmed Bennani, président de l’ARIH Marrakech-Safi d’étudier les statuts et de revenir vers le Conseil, qui a repris ses travaux comme convenu le 10 novembre 2023. À la surprise générale, la deuxième session du Conseil a été marquée par l’absence des membres représentant l’ARIH de Marrakech, les représentants de l’ARIH d’Agadir ayant assisté à la réunion par visio-conférence», précise-t-on.

En l’absence de l’ARIH de Marrakech-Safi, le CA a ainsi adopté à l’unanimité le projet des statuts, «dont tous les articles ont été validés à l’unanimité des membres», et a «décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, seul organe habilité à l’entériner, l’amender ou le rejeter». Les ARIH précisent en outre que l’actuel président de la FNIH, Lahcen Zelmat, n’était pas demandeur d’un troisième mandat; ce sont plutôt les associations régionales qui lui en ont fait la demande, y compris celles d’Agadir et de Marrakech, avant qu’elles subissent les pressions.

Poursuite du dialogue avec les ARIH de Marrakech et d’Agadir

À l’issue de l’AGE de ce lundi, tous les statuts de la FNIH ont été validés. «Ces statuts ont été validés à l’unanimité par les personnes présentes, et toutes ont regretté l’absence des responsables des associations de Marrakech et d’Agadir qui n’ont pas assisté à la rencontre pour soumettre leurs amendements», a déclaré Nidal Lahlou, président délégué de la FNIH et président de l’ARIH de Fès-Meknès, interrogé par Le360.

Et d’ajouter: «Nous avions reçu quelques propositions d’amendements des associations régionales de l’industrie hôtelière de Marrakech et d’Agadir, dont deux ont été acceptées, en l’occurrence le fait que les membres associés à la FNIH ne soient pas autorisés par les statuts et la possibilité pour les sociétés à 100% de capital marocain, possédant trois étoiles et représentant 250 chambres de prétendre au statut de chaîne hôtelières et d’être membres de la FNIH».

L’objectif, selon lui, est d’inciter les privés marocains à investir dans l’hôtellerie et à défendre leur position au sein de la fédération. L’AGE a aussi validé le critère de représentativité au CA en octroyant cinq voix à Marrakech, trois à Agadir, et une à deux voix à chacune des autres régions.

Interrogé sur le changement d’avis des ARIH de Marrakech-Safi et d’Agadir sur la rééligibilité du président et du CA, qu’elles avaient validée lors de la réunion du 31 octobre, M. Zelmat s’est dit surpris de leur attitude, tendant la main à ses collègues: «Nous allons poursuivre le dialogue avec les ARIH de Marrakech et d’Agadir. M. Lahlou et moi-même avions échangé hier (dimanche 26 novembre, NDLR) avec M. Bennani dans ce sens. Il est de notre intérêt de travailler ensemble et de ne pas ternir l’image de notre secteur qui connait une forte croissance et qui figure parmi les priorités du gouvernement», a souligné le président de la FNIH, affichant son optimisme quant au dénouement de cette crise, avant l’organisation des élections prévue avant fin décembre 2023.