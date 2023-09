Séisme: malgré l’épreuve, Marrakech rassure et séduit toujours

Des touristes se détendent dans une piscine à Marrakech, profitant du soleil et de la sérénité de la ville ocre.

Loin de céder à la panique ou à la fatalité, Marrakech a rapidement su se relever après le séisme du 8 septembre. Les touristes ne tarissent pas d’éloges sur la ville et ses habitants. Les témoignages recueillis sur place dessinent une situation d’attente mêlée à la réassurance. Bien que les visiteurs aient été saisis par l’événement, l’heure est à la positivité et au soutien au Maroc et à Marrakech.

Face à la stupeur et la peur engendrées par les secousses, le personnel des hôtels s’est montré à la hauteur des attentes, faisant preuve d’un professionnalisme remarquable. «On est entouré d’un personnel très bienveillant, très rassurant», confie une touriste française, dont le sentiment est partagé par ce Britannique qui se dit impressionné par la réactivité du staff «qui a rapidement fait sortir tout le monde et s’est assuré que chacun de nous était en sécurité».

Pour ce visiteur français, «la bienveillance et l’efficacité des équipes sur place ont fait la différence. Ils nous ont apporté des couvertures, tout ce qu’il nous fallait pour dormir». Et au lendemain de cette nuit d’incertitude, l’heure était déjà à la réadaptation. «Nous nous sommes progressivement adaptés à cette nouvelle situation, et tout se passe bien pour tout le monde ici», fait remarquer ce touriste tunisien, son sourire timide, mais chaleureux illustrant parfaitement l’état d’esprit régnant dans la ville ocre.

La vie a donc repris son cours, les animations reviendront petit à petit, mais d’ores et déjà, les touristes affirment se sentir en sécurité. Ceux qui sont arrivés récemment à Marrakech, malgré une légère appréhension initiale, s’intègrent dans cette ambiance de renaissance, séduits par l’accueil toujours chaleureux des habitants.

Lire aussi : Séisme: à Jamaâ El-Fna, la vie reprend son cours, commerçants et touristes alertent contre les fake news

«Notre séjour a été vraiment agréable. Nous n’avons rencontré aucun problème, tout s’est déroulé sans encombre. Je dois admettre que nous étions un peu inquiets au début lorsque nous avons appris la nouvelle dans l’avion. Mais dès que nous sommes arrivés ici, toutes nos craintes se sont dissipées (...) Les lieux que nous avons fréquentés étaient excellents, et chaque activité que nous avons entreprise s’est déroulée sans le moindre accroc», rassure un touriste rwandais.

Au milieu de cette épreuve, la ville ocre se dévoile sous son meilleur jour, celui d’une ville résiliente et chaleureuse où le service n’a d’égal que la beauté des lieux. «C’est une très belle ville et l’hôtel ici est top», note une touriste française, encourageant vivement d’autres à venir (re)découvrir Marrakech.