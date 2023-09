Séisme: à Jamaâ El-Fna, la vie reprend son cours, commerçants et touristes alertent contre les fake news

La vie reprend son cours normal à Marrakech. Contrairement aux rumeurs largement relayées sur les réseaux sociaux, l’activité touristique ne s’est pas arrêtée à Jamaâ El-Fna. «Suite au séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, il y a eu, comme tout le monde le sait, le deuil national de trois jours que nous avons respecté ici à Jamaâ El-Fna. Mais nous sommes de retour», confie un artiste de la halqa dans une déclaration au 360.

«Je ne comprends pas ces gens qui écrivent sur internet que la ville de Marrakech a été fortement touchée par le séisme. C’est complètement faux. Ici, c’est les fake news qui nous tuent», a-t-il lancé, visiblement en colère. Les spectacles et animations à Jamaâ El-Fna garantissent le revenu à plusieurs familles. Alimenter ce type de rumeurs, c’est en quelque sorte les priver de leur gagne-pain quotidien.

«Les gens oublient qu’ici à Marrakech, il y a eu des évènements beaucoup plus impactants sur les retombées touristiques: à savoir, à titre d’exemple, l’attentat terroriste au café Argana (en 2011), l’assassinat des deux touristes scandinaves à Imlil (en 2018), mais Marrakech ne désemplit pas pour autant...», confie au 360 Rachid un guide de la ville.

La ville de Marrakech a toujours été résiliente face à toutes les crises auxquelles elle a fait face. «Marrakech fait partie des cinq meilleures destinations touristiques les plus prisées dans le monde» rappelle notre guide touristique.

«Même si quelques maisons dans l’ancienne médina de Marrakech ont été touchées, l’activité touristique n’a pas été ébranlée. Que tous ceux qui avaient prévu de venir à Marrakech, et qui ont peur, soient rassurés. Tout va bien il n’y a pas de quoi paniquer», témoigne Najat, tatoueuse de henné à Jamaâ El-Fna.

Ilham, Marocaine résidante en Allemagne, n’a pas changé son programme de vacances. Même si le séisme a frappé la province d’Al Haouz, se faisant ressentir dans plusieurs villes du Maroc, ce n’est pas pour autant qu’elle a annulé ou reporté ses réservations. «Nous étions à Salé, puis nous nous sommes rendus à Agadir, Essaouira, et enfin Marrakech. Nous avons encore deux nuits à passer ici à Marrakech. Nous n’avons rien changé à notre séjour. Nous sirotons notre verre de jus d’orange et nous allons manger des brochettes. Tout va bien», poursuit Ilham.

«Ne pas avoir peur»

Même son de cloche du côté des commerçants. «Personne n’a peur ici. Comme vous le voyez, la vie a repris son cours normal à Jamaâ El-Fna. Les gens ont rouvert leurs commerces. Les gens vivent normalement...», affirme un commerçant sur place. Un avis partagé par Mohammed, vendeur de jus d’orange. «Grâce à Dieu, nous sommes en sécurité. Il n’y a aucun problème ici. Tout le monde vit le plus normalement du monde», explique-t-il.

Des propos qui sonnent comme un pied de nez à tous ceux qui ont décidé d’annuler leurs réservations. «Je suis à Marrakech. J’étais là vendredi. Il y a eu effectivement un tremblement de terre. J’étais au quartier Mabrouka. Ce n’était pas si impressionnant que cela. Lorsqu’on fait le tour de la ville, l’on s’aperçoit effectivement qu’il y a quelques immeubles fissurés, mais dans l’ensemble il n’y a pas grand-chose. Il y a eu plus de peur que de mal», déclare un touriste français qui rapporte qu’à cause des informations erronées sur les réseaux sociaux, beaucoup ont annulé leur voyage.

«Il y a un problème d’information sur internet, où on lit des messages selon lesquels à 2h ou 3h du matin, il y a eu d’autres secousses. Les gens ont terriblement peur de cela, mais il ne se passe rien. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas que les gens qui ont pour habitude de venir en vacances à Marrakech, aient peur et qu’ils abandonnent leur idée de voyage. Il y a des personnes qui annulent leurs réservations dans les hôtels et ce n’est pas normal. Il n’ y a vraiment pas de quoi avoir peur».