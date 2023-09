Séisme: à Asni, un trampoline pour chasser la tristesse et la désolation

Un ressortissant français résidant à Marrakech depuis environ une quinzaine d’années a eu la bonne idée de faire don au village d’Asni d’un trampoline aux enfants rescapés du séisme du vendredi 8 septembre 2023. Une belle consolation et un réconfort offert aux sinistrés de la vallée qui a souffert profondément du tremblement de terre. «C’est une initiative louable. Ce jeu permet aux enfants de s’occuper, de jouer et de ne pas penser à la tragédie» déclare un jeune père, portant son fils de deux ans dans les bras.

«Ils n’ont pas réellement conscience de ce qui s’est passé, ou plutôt ne mesurent pas vraiment l’ampleur de la tragédie et de ce qu’elle implique à long terme», poursuit notre interlocuteur encore sous le choc et qui essaie tant bien que mal de répondre aux interrogations incessantes et interminables de ses enfants. «Mon fils me demande si on va rentrer, chez nous, à la maison, je lui réponds: “inchalllah”. Il me demande, c’est quoi “inchallah”, je lui réponds: c’est une couleur blanche».

Un message d’espoir venant d’un père meurtri, éprouvé et triste suite au séisme qui a frappé la région d’Al Haouz et où beaucoup ont perdu femmes et enfants. «Nous sommes apaisés d’entrevoir la bonne humeur chez nos enfants, c’est une manière de combattre le chaos même si le cœur n’y est pas», lance cet autre habitant d’Asni. «Depuis que ce jeu de trampoline a été mis en place ici, les enfants viennent jouer. C’est la première chose qu’ils font aussitôt réveillés» confie à son tour ce père de famille.

Dans ce champ de ruines où a été installé un hôpital de campagne pour soigner les blessés du séisme, les enfants et les parents aussi ont eu droit à une lueur d’espoir grâce à ce trampoline. Pour que les prochaines larmes qui coulent sur les joues des enfants d’Asni, soient des larmes de joie.