La route menant à Talat N’Yaaqoub est à nouveau accessible aux véhicules. Sa réouverture facilitera davantage les opérations de secours, toujours en cours, permettant une intervention plus rapide et plus efficace, ainsi que l’acheminement des aides aux rescapés.

Mené d’une main de maître par les autorités compétentes, le déblaiement de cette route a été une véritable course contre la montre. Dès les premières heures suivant le séisme, d’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour rouvrir l’ensemble des tronçons routiers menant au douar enclavé, et qui demeuraient jusque là fermés en raison des éboulements et des chutes de pierres. Ces engorgements avaient rendu la zone particulièrement difficile d’accès.

🇲🇦 Séisme: la route menant à Talat N’Yaaqoub s’ouvre de nouveau à la circulation pic.twitter.com/V8pxgiP16W — Le360 (@Le360fr) September 14, 2023

Suite au séisme qui a frappé le Maroc, vendredi 8 septembre 2023, plusieurs routes ont été endommagées. L’accès à Ighil, épicentre de la secousse, a récemment été débloqué, tout comme la route nationale n°7 reliant Tahanaout à Taroudant, et la route provinciale (RP) 2036 au niveau des tronçons Azekour-Anemerou (8 km) et celle de 2007-Ighil (8 km).

Lire aussi : Séisme au Maroc: la course contre la montre des FAR pour dégager les routes menant à Tigouga

La RP 2017 entre Marrakech et Oukaïmden, sur 15 km, la RP 2030 entre Aghbalou et Oukaimden (30 km), la RP 2015 entre Asni et Imlil (15 km), la RP 2009 entre Amizmiz et Adassil (37 km) et la RP 2024 entre Moulay Brahim et Asni (4 km) sont aussi de nouveau accessibles.