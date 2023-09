Séisme: qui est le ressortissant gambien que le Roi a visité au CHU de Marrakech et que lui a-t-il dit?

L’image restera l’un des moments marquants de la visite qu’a effectuée le roi Mohammed VI le 12 septembre au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Marrakech, afin de s’enquérir de l’état de santé des blessés, victimes du douloureux séisme survenu le 8 septembre et qui a occasionné d’importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du Royaume.

On y voit un patient subsaharien, victime du drame, exploser de joie et d’émotion à la vue du Roi, qui s’est rendu à son chevet. Visiblement surpris, et même incapable de bouger, Ba Hamady n’a pas pu contenir son bonheur, ouvrant large ses bras et allant, dans un geste spontané, jusqu’à tirer le Souverain vers lui, lui embrassant l’épaule. Une spontanéité à laquelle le roi Mohammed VI a répondu par une accolade.

Ressortissant gambien résidant à Marrakech, Ba Hamady parle, malgré les douloureuses circonstances, «du plus grand jour de ma vie». «Notre Roi m’a demandé ce qu’il s’était passé et je lui ai raconté, en précisant que j’ai été touché au pied et ai subi des fractures. Il m’a tout de suite rassuré et m’a affirmé que tout irait pour le mieux. Je l’ai par la suite remercié en rendant grâce à Dieu», nous confie-t-il.

«Vive le Roi et Dima Maghrib»

«Je suis très content d’avoir pu rencontrer le Souverain. Je me porte mieux, et ici, je suis entre de bonnes mains. Le personnel médical s’occupe bien de moi. Vive le Maroc, vive la Gambie, vive l’Afrique et vive le roi Mohammed VI. Dima Maghrib», poursuit-il.

Médecin traitant de Ba Hamady, Mehdi Boumadiane précise que le Gambien a été parmi les premiers cas admis au CHU de Marrakech après le séisme. «Il a subi, entre autres blessures, une fracture ouverte au niveau du genou. Il a bénéficié d’urgence d’une opération chirurgicale consistant en une fixation externe au niveau de la cheville. Son état est stable et il est encore sous surveillance médicale», nous explique-t-il.

Rappelons que mardi dernier, au même CHU de Marrakech, le Souverain a visité le service de réanimation et celui d’hospitalisation. Il s’y est informé de l’état de santé des personnes blessées suite au séisme ainsi que des soins qui leur sont prodigués par les équipes médicales mobilisées à la suite de cette catastrophe naturelle d’ampleur.

Cette initiative royale, d’un grand soutien moral aux blessés et à leurs familles, vient conforter les différentes initiatives et mesures prises pour secourir, assister et accompagner les personnes affectées par le séisme.

A ce mardi-là, quelque 2.171 blessés avaient été admis dans les différents centres hospitaliers de la région de Marrakech-Safi, dont 484 blessés majeurs et 1.570 blessés mineurs, parmi lesquels 248 personnes étaient encore hospitalisées.

Le jour de sa visite, quelque 40.000 Marocains et Marocaines s’étaient amassés, notamment autour du CHU, pour accueillir et acclamer le Souverain.