Séisme: «Moi Mohamed, 17 ans, j’ai eu la vie sauve mais j’ai perdu toute ma famille»

C’est l’histoire émouvante et bouleversante de Mohamed, 17 ans, qui a perdu toute sa famille dans le séisme dévastateur qui a frappé plusieurs localités dans le Royaume. Le chagrin, la désolation et la peine se lisent dans ses yeux du jeune garçon de Taroudant.

«C’était une nuit d’horreur. J’ai perdu toute ma famille», souffle Mohamed d’une voix à peine audible. «J’étais chez moi, en train de me préparer pour me coucher. Mon père m’apportait un coussin et une couverture, tandis que les autres membres de ma famille étaient en train de regarder la télévision. A un moment, la terre a tremblé. Je n’ai plus personne», raconte-t-il, les larmes aux yeux.

Certains rescapés ont réussi à sauver Mohamed, qui était enseveli sous les décombres. Blessé, souffrant de diverses fractures, il a été transféré en urgence vers l’hôpital de campagne déployé à Tafingoulte, dans le cercle d’Oulad Berhil, par les Forces armées royales (FAR).

Pas loin de Mohamed se trouve Houssein, un vieil homme allongé sur un lit. Ce rescapé du douar Ighil, relevant de la commune de Tizi N’Test, relate un véritable cauchemar. «On était en train de dîner et soudain la terre a tremblé. La maison s’est effondrée. J’ai fui et je n’ai pas pu sauver les autres. Je n’oublierai jamais cette nuit-là», témoigne ce miraculé encore sous le choc, après avoir perdu toute sa famille dans cette tragédie.

Opérant 24h/24 et comprenant toutes les spécialités nécessaires en de telles circonstances, y compris la chirurgie, l’hôpital militaire de campagne déployé à Tafingoulte tourne à plein régime pour apporter soins et secours aux victimes du séisme qui a fait, jusqu’à présent, 2.946 morts (dont 2.944 inhumés) et 5.674 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon le dernier bilan actualisé du ministère de l’Intérieur ce mercredi 13 septembre à 19H00.