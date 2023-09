Séisme: au Musée des confluences Dar El Bacha, le renforcement des murs fragilisés a commencé

Le Musée des confluences Dar El Bacha, niché au cœur de la médina de Marrakech, va bientôt rouvrir ses portes. C’est ce qu’a assuré Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), en marge de sa visite de terrain ce mardi 12 septembre. L’objectif était de s’enquérir des travaux de consolidation des murs du musée fragilisés par le séisme du vendredi 8 septembre.

«Une équipe d’experts avait été dépêchée dans les musées de Marrakech samedi matin, au lendemain du tremblement de terre, pour examiner l’étendue des dégâts et déterminer les besoins urgents pour leur réparation», a précisé Mehdi Qotbi pour Le360, avant de souligner que «la consolidation des murs a commencé afin d’ouvrir nos musées le plus tôt possible».

Le président de la FNM a également souligné que la fondation suisse Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH) va mobiliser environ 7 millions de dirhams d’ici la fin de la semaine pour la rénovation et la consolidation des musées touchées par le séisme.