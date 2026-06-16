Économie: Marrakech accueille le Forum parlementaire euro-méditerranéen et du Golfe

Plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, et Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, prendront part à la quatrième édition du Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, prévue à Marrakech du 19 au 21 juin.

Considéré par certains observateurs comme un «mini-Davos marocain», en référence au prestigieux Forum économique mondial de Davos, cet événement est organisé en partenariat avec la Chambre des conseillers et, pour la première fois, avec le Réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

Plus de 400 délégués, dont des parlementaires issus des pays de la région euro-méditerranéenne et du Golfe, sont attendus dans la ville ocre pour trois jours d’échanges consacrés aux grands enjeux de développement. Les débats porteront notamment sur l’intégration économique régionale, l’intelligence artificielle, la transition énergétique, le financement du développement ainsi que la promotion d’emplois durables et inclusifs.

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Au-delà des questions économiques, le forum constituera également une plateforme de dialogue politique et de diplomatie parlementaire. Plusieurs dossiers d’intérêt régional et international y seront abordés en présence des présidents des deux Chambres du Parlement marocain ainsi que de nombreuses personnalités politiques et institutionnelles.

À cette occasion, les représentants du Royaume, ministres comme parlementaires, devraient réaffirmer la position du Maroc sur la question du Sahara, fondée sur l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume et qualifiée de solution sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité des Nations unies.

L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), organisatrice de cette rencontre, est une organisation internationale regroupant 34 parlements membres des espaces euro-méditerranéen et du Golfe. Elle constitue un cadre de concertation dédié à l’examen des principaux défis géopolitiques, économiques, sociaux et sécuritaires auxquels la région est confrontée.

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Ses travaux couvrent un large éventail de thématiques, allant de la prévention des conflits, de la lutte contre le terrorisme et de la gestion des crises humanitaires à l’intégration économique, à la transition climatique, aux migrations, à l’éducation, aux droits humains et au dialogue interculturel et interreligieux.

À travers ce forum, l’APM entend favoriser le partage d’expériences législatives, renforcer la coopération interparlementaire et encourager l’élaboration de réponses concertées aux enjeux communs qui façonnent l’avenir de la région.