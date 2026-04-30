Marrakech accueille la 2ème édition du Forum économique des Marocains du monde

Lors de la première édition du Forum économique des Marocains du monde, le 9 mai 2025 à Marrakech.

Responsables institutionnels et figures de premier plan de la diaspora examineront trois volets durant la deuxième édition du Forum économique des Marocains du monde (FEMM) qui se tiendra le 8 mai à Marrakech.

Le premier panel se concentrera sur l’investissement productif et l’innovation. Le deuxième explorera la question de la mobilisation de l’épargne des Marocains du monde (MDM). Le troisième portera sur leur rôle dans le développement régional. Pour cette édition, le FEMM lance les trophées des entreprises MDM. Trois récompenses honorent les sociétés créées au Maroc par des Marocains du Monde ou les extensions de leurs entreprises étrangères.