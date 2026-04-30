Economie

Marrakech accueille la 2ème édition du Forum économique des Marocains du monde

Lors de la première édition du Forum économique des Marocains du monde, le 9 mai 2025 à Marrakech.

La deuxième édition du Forum économique des Marocains du monde (FEMM) se tiendra le 8 mai à Marrakech. L’accent sera mis sur le rôle de l’innovation dans les dynamiques d’investissement des Marocains résidents à l’étranger.

Par La Rédaction
Le 30/04/2026 à 11h21

Responsables institutionnels et figures de premier plan de la diaspora examineront trois volets durant la deuxième édition du Forum économique des Marocains du monde (FEMM) qui se tiendra le 8 mai à Marrakech.

Le premier panel se concentrera sur l’investissement productif et l’innovation. Le deuxième explorera la question de la mobilisation de l’épargne des Marocains du monde (MDM). Le troisième portera sur leur rôle dans le développement régional. Pour cette édition, le FEMM lance les trophées des entreprises MDM. Trois récompenses honorent les sociétés créées au Maroc par des Marocains du Monde ou les extensions de leurs entreprises étrangères.

Par La Rédaction
Le 30/04/2026 à 11h21
#Forum économique des Marocains du monde#Marrakech#Investissement#MDM#MRE

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