Politique

Union pour la Méditerranée: le Maroc participe à Charm el-Cheikh à une réunion de l’Assemblée parlementaire

Abdelmajid El Fassi, 2ème vice président de la Chambre des représentants.

Le Maroc participera ce jeudi à Charm el-Cheikh, en Egypte, à une réunion de trois jours du bureau de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM).

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 08/09/2025 à 14h03

L’Istiqlalien Abdemajid El Fassi, 2ème vice-président de la Chambre des représentants, représentera le Parlement marocain en Égypte, aux côtés de Mohamed Zidouh, membre de la commission culturelle de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM) et président du Groupe d’amitié Maroc–France à la Chambre des conseillers.

À l’ordre du jour des travaux du bureau de l’AP-UpM figurent plusieurs thématiques majeures, au premier rang desquelles «la promotion de l’intégration économique Nord–Sud à la lumière du nouveau Pacte proposé par la Commission européenne». Deux autres axes stratégiques seront également débattus: «Le rôle des parlements dans l’accélération des efforts de paix au Moyen-Orient» ainsi que «l’autonomisation des jeunes, la promotion de la participation des femmes et la défense des droits de l’enfant, en tant que fondements d’un avenir stable et durable».

Lire aussi : Union pour la Méditerranée: le Maroc représenté par Rachid Talbi Alami au 9ᵉ sommet de l’Assemblée parlementaire

Instance interparlementaire de dialogue et de coopération, l’AP-UpM constitue une plateforme privilégiée de concertation politique multilatérale entre les représentants élus de l’Union européenne et leurs homologues des pays partenaires méditerranéens. Elle se réunit en session plénière au moins une fois par an et regroupe 280 membres répartis à parité entre les deux rives de la Méditerranée.

Par ailleurs, l’Union interparlementaire arabe, le Parlement arabe, la Libye, le Comité des régions de l’Union européenne ainsi que le Comité économique et social européen siègent en qualité d’observateurs permanents auprès de l’Assemblée.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 08/09/2025 à 14h03
#Union pour la Méditerranée#Assemblée Parlementaire de la Méditerranée#Moyen-Orient#jeunesse

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union pour la Méditerranée: le Maroc représenté par Rachid Talbi Alami au 9ᵉ sommet de l’Assemblée parlementaire

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union pour la Méditerranée: l'Italie assure la présidence de l'Assemblée parlementaire

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union pour la Méditerranée: le Maroc assurera la présidence de l'Assemblée parlementaire, pour quatre ans, en décembre

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union pour la Méditerranée: le Maroc démarre son mandat à la présidence de l’Assemblée parlementaire

Articles les plus lus

1
Sans famille
2
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
3
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
4
Les enjeux de la réforme universitaire
5
Prince, Jura, Normandie: chronique du déclin des icônes piétonnes de Casablanca
6
Après son limogeage, ISTN pour Nadir Larbaoui ou comment le régime d’Alger broie ses propres chouchous
7
Algérie: le régime va-t-il céder la wilaya de Tindouf au Polisario?
8
L’été meurtrier de Rima Hassan
Revues de presse

Voir plus