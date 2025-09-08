Union pour la Méditerranée: le Maroc participe à Charm el-Cheikh à une réunion de l’Assemblée parlementaire

L’Istiqlalien Abdemajid El Fassi, 2ème vice-président de la Chambre des représentants, représentera le Parlement marocain en Égypte, aux côtés de Mohamed Zidouh, membre de la commission culturelle de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM) et président du Groupe d’amitié Maroc–France à la Chambre des conseillers.

À l’ordre du jour des travaux du bureau de l’AP-UpM figurent plusieurs thématiques majeures, au premier rang desquelles «la promotion de l’intégration économique Nord–Sud à la lumière du nouveau Pacte proposé par la Commission européenne». Deux autres axes stratégiques seront également débattus: «Le rôle des parlements dans l’accélération des efforts de paix au Moyen-Orient» ainsi que «l’autonomisation des jeunes, la promotion de la participation des femmes et la défense des droits de l’enfant, en tant que fondements d’un avenir stable et durable».

Instance interparlementaire de dialogue et de coopération, l’AP-UpM constitue une plateforme privilégiée de concertation politique multilatérale entre les représentants élus de l’Union européenne et leurs homologues des pays partenaires méditerranéens. Elle se réunit en session plénière au moins une fois par an et regroupe 280 membres répartis à parité entre les deux rives de la Méditerranée.

Par ailleurs, l’Union interparlementaire arabe, le Parlement arabe, la Libye, le Comité des régions de l’Union européenne ainsi que le Comité économique et social européen siègent en qualité d’observateurs permanents auprès de l’Assemblée.