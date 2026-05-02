Dessalement: quatre chantiers en cours et onze projets programmés pour quadrupler la capacité nationale

Le chantier de la station de dessalement de Dakhla vu du ciel. (S.Bouaamoud/Le360) (Photo d'archive)

À ce jour, 17 stations de dessalement ont déjà été réalisées pour une capacité annuelle cumulée de 410 millions de m³. Quatre projets sont en cours et fourniront 447 millions de m³ supplémentaires, tandis que 11 autres, dont 3 extensions, sont programmés, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

La station de Jorf Lasfar, qui fera objet d’une extension, affiche une capacité de 220 millions de m³ annuels destinés à l’industrie, auxquels s’ajoutent 10 millions de m³ pour l’eau potable. Safi suit la même logique avec 55 millions de m³ pour le secteur industriel et 100 millions de m³ pour l’eau potable.

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À Agadir, la première phase produit 100,4 millions de m³ annuels pour l’eau potable et l’irrigation. Laâyoune dispose, quant à elle, de 19 millions de m³ pour l’eau potable et de 1,2 million de m³ pour l’industrie.

Al Hoceïma assure 6,3 millions de m³ pour l’eau potable. Boujdour atteint 3,9 millions de m³ et Sidi Ifni 3,15 millions de m³ pour leurs zones respectives. Tarfaya délivre 0,63 million de m³, Akhfenir 0,3 million, Amgrew et Guerguerat 0,16 million chacune, Sidi El Ghazi 0,06 million et Mhiriz 0,01 million.

La station de dessalement de l'eau de mer de Sidi Ifni, opérée par l'ONEE.. ONEE

Quatre projets en cours de réalisation

Casablanca concentre l’effort actuel avec 300 millions de m³ annuels destinés à l’eau potable et à l’irrigation. Les extensions de Jorf Lasfar et de Safi viennent renforcer les capacités existantes, en couplant industrie et eau potable. À Dakhla, la nouvelle station fournira 37 millions de m³ annuels pour l’irrigation et l’eau potable.

À ces chantiers s’ajoutent 11 projets programmés. La station de Souss-Massa atteindra 350 millions de m³ annuels destinés à l’eau potable et à l’industrie, soit la plus grande capacité nationale. Rabat et l’Oriental suivent avec 300 millions de m³ chacune. Alors que le projet de Rabat est exclusivement dédié à l’alimentation en eau potable, celui d’Al Hoceïma adopte une approche mixte, couvrant à la fois les usages domestiques et industriels.

Tanger comptera 150 millions de m³ annuels pour l’eau potable. Le projet Guelmim et Tan-Tan ajoutera 96,8 millions de m³ en usage mixte, eau potable et industrielle. La station de Tarfaya produira 60 millions de m³ annuels pour l’industrie et l’irrigation, tandis que Boujdour fournira 60 millions de m³ pour l’irrigation.

Une extension d’Agadir ajoutera 45,7 millions de m³ destinés à l’irrigation, et l’extension d’El Jadida apportera 25 millions de m³ pour l’irrigation et l’usage industriel. Essaouira disposera de 12,8 millions de m³ d’eau potable. L’extension de Tarfaya en eau potable ajoutera 0,47 million de m³.

D’ici 2027, la capacité totale de production d’eau dessalée du pays devrait atteindre plus d’un milliard de m³ annuels. Cette capacité bondira à 1,6 milliard en 2028, pour dépasser 1,7 milliard en 2030.