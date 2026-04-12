Dessalement d’eau de mer: les travaux du plus grand projet de la région Marrakech-Safi touchent à leur fin

Vue aérienne du complexe de dessalement de Safi, dont les travaux de transfert vers Marrakech sont achevés à 98%.

Financé intégralement par l’État pour un investissement global de 4,2 milliards de dirhams, le projet de dessalement Safi-Marrakech affiche un taux d’avancement de 98%. La Société Régionale Multiservices (SRM) Marrakech-Safi indique que le chantier entre dans sa phase finale de mise en service.

Ce dispositif structurant vise à atténuer le stress hydrique qui affecte la région. Il permettra, à très court terme, de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de plus d’un million d’habitants, répartis entre Marrakech, Tamansourt et la vallée de l’Ourika.

Sur le plan technique, l’infrastructure repose sur un linéaire de 185 kilomètres de conduites en acier à haute résistance, dimensionnées pour garantir un acheminement sécurisé et durable. Le dispositif intègre trois stations de pompage structurantes, capables d’assurer un débit nominal de 3,2 mètres cubes par seconde.

أشغال مشروع نقل المياه المحلاة من آسفي إلى مراكش تصل إلى 98%

L’eau ainsi produite est acheminée vers un réservoir principal d’une capacité de 10.000 mètres cubes, implanté à environ 18 kilomètres de Marrakech. Cet ouvrage joue un rôle de régulation hydraulique avant l’injection dans le réseau d’adduction et de distribution de la région.

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La mise en service du système se déploie de manière progressive pour optimiser la réponse aux besoins en eau de la région. Une première phase opérationnelle est lancée en ce mois d’avril avec l’injection d’un volume annuel de 40 millions de mètres cubes.

Cette capacité sera doublée dès le mois de juin prochain, portant le volume total transféré à 80 millions de mètres cubes par an. Actuellement, les équipes techniques finalisent les derniers essais de conformité et le paramétrage des installations, garantissant ainsi le fonctionnement optimal de l’ensemble du dispositif avant sa pleine exploitation.