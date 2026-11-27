À Bruxelles, la Commission européenne durcit les conditions d'exportation des déchets vers les pays tiers, suscitant des réserves du côté marocain.

Le dossier des déchets s’invite à son tour dans l’agenda économique et commercial entre le Maroc et l’Union européenne. À quelques mois de l’entrée en application du nouveau dispositif européen sur les transferts de déchets, le Royaume cherche à préserver l’accès de ses industriels à une matière première essentielle: la ferraille métallique en provenance du marché européen.

Le 21 novembre 2026, la délégation marocaine a transmis des observations à la Commission européenne au sujet du projet de règlement délégué établi dans le cadre du règlement européen 2024/1157.

Cette démarche intervient après la publication, le 18 septembre dernier, du projet de liste européenne des pays tiers autorisés à recevoir certaines catégories de déchets non dangereux. Sur les 32 pays et territoires ayant déposé une demande, le Maroc pourrait conserver son accès aux flux de déchets textiles, de pneus usagés et de déchets minéraux destinés à la valorisation. En revanche, les déchets ferreux et non ferreux ont fait l’objet d’une appréciation défavorable de la Commission.

Une exclusion contestée par Rabat

Dans ses observations, le Maroc remet en cause la cohérence de cette distinction. Il estime que la ferraille ferreuse concernée constitue une matière secondaire propre et non dangereuse, destinée exclusivement à la valorisation industrielle, et non un déchet destiné à l’élimination.

Le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce fait valoir que ces matières sont consommées par cinq installations industrielles agréées, équipées de fours à arc électrique et fonctionnant selon des circuits de recyclage fermés. Selon les éléments communiqués par la délégation marocaine, 100% de la ferraille importée est directement fondue pour produire de nouveaux produits sidérurgiques, notamment des billettes. Aucun volume n’est destiné à la mise en décharge ou à la revente sur le marché.

Rabat met également en avant la valorisation des sous-produits sidérurgiques, notamment les scories, réutilisées dans la fabrication de matériaux certifiés pour les routes et le ciment. Autre argument avancé, les fours électriques marocains sont alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, avec une intensité d’émission annoncée de 0,28 tonne de CO₂ par tonne d’acier produite.

Le dispositif national de contrôle est également mobilisé dans l’argumentaire marocain. Les importations sont enregistrées à travers le guichet unique PortNet et soumises à une autorisation environnementale préalable. Des contrôles visant à détecter les substances dangereuses et la radioactivité sont effectués dans les ports ainsi qu’à l’entrée et à la sortie des installations. La police de l’environnement aurait réalisé treize inspections sur ces sites en 2025 et 2026.

Lire aussi : Importation par le Maroc de déchets venant d’Europe: le vrai du faux

Le point central de la réponse marocaine porte sur la méthode retenue par Bruxelles. Le Royaume considère que l’exclusion générale de la ferraille métallique est disproportionnée au regard des garanties qu’il affirme avoir mises en place.

Plutôt que de fermer l’accès à l’ensemble des installations marocaines, Rabat propose de recourir aux audits indépendants des sites industriels, prévus par l’article 46 du règlement européen. Cette approche permettrait, selon la délégation marocaine, de vérifier les conditions réelles de traitement dans chaque installation, sans interrompre les échanges commerciaux.

Le Maroc souligne par ailleurs une incohérence dans l’appréciation européenne. La Commission reconnaît l’équivalence du cadre juridique national avec les exigences européennes pour plusieurs catégories de déchets, notamment les textiles, les pneus et les déchets minéraux, mais aboutit à une conclusion différente pour les déchets métalliques, alors que ceux-ci relèvent du même dispositif réglementaire national.

La Commission européenne estime, de son côté, que le dossier marocain ne fournit pas suffisamment de garanties techniques concernant notamment le stockage, la manutention, le transfert et la maîtrise des risques environnementaux liés aux déchets métalliques. Elle relève également l’absence de certaines limites quantitatives relatives aux polluants issus de leur traitement.

Un calendrier européen qui se rapproche

L’enjeu dépasse la seule question de la ferraille. Le règlement européen 2024/1157, adopté en avril 2024, prévoit un durcissement progressif des transferts transfrontaliers de déchets. À compter du 21 mai 2027, l’exportation de déchets non dangereux vers les pays non membres de l’OCDE sera en principe interdite, sauf dérogation accordée aux pays figurant sur une liste établie par la Commission européenne.

Pour bénéficier de cette dérogation, les pays concernés doivent démontrer qu’ils disposent des dispositifs réglementaires, des capacités de traitement et des mécanismes de contrôle nécessaires pour garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets importés.

Le projet européen n’est toutefois pas encore définitif. Les échanges techniques entre Rabat et Bruxelles restent donc déterminants pour l’issue de ce dossier. Pour les industriels marocains, la question est loin d’être secondaire. Au-delà de la conformité environnementale, c’est aussi la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières et la compétitivité de la filière sidérurgique nationale qui sont en jeu.