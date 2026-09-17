Crédit du Maroc renforce son implication aux côtés de Casablanca Marathon

Ali Benkirane (à gauche), président du directoire de Crédit du Maroc et Bouchta El Fadel, président de l’Association des coureurs du Grand Casablanca.

À travers ce partenariat inédit au Maroc, Crédit du Maroc associe son nom à celui de la métropole à l’occasion de l’un de ses plus grands rendez-vous sportifs et populaires. Cette initiative marque une nouvelle étape dans l’engagement de la banque en faveur d’une ville dynamique, vivante et en mouvement, ainsi que dans sa volonté de contribuer au bien-être de celles et ceux qui la font vivre.

Une première au Maroc

En donnant son nom au marathon de Casablanca, Crédit du Maroc franchit une nouvelle étape dans son engagement territorial et fait entrer l’événement dans une nouvelle dimension.

Mais au-delà de la course et de la performance sportive, c’est une certaine vision de Casablanca que la banque souhaite soutenir: une ville qui bouge, où l’on se rencontre, qui partage et qui avance.

Le Crédit du Maroc Casablanca Marathon sera ainsi bien plus qu’une compétition. Il ambitionne de devenir un temps fort de la vie de la métropole, réunissant sportifs confirmés et amateurs, familles, collaborateurs, partenaires et citoyens autour d’une même énergie.

Cette édition 2026 porte une ambition forte: faire du Crédit du Maroc Casablanca Marathon un grand rendez-vous sportif et populaire, à l’image d’une métropole vibrante, ouverte et cosmopolite, et l’inscrire progressivement parmi les événements de running de référence au Maroc, en Afrique et à l’international.

«Nous sommes très heureux d’associer le nom de Crédit du Maroc à celui du marathon de Casablanca. Notre engagement auprès de cette ville ne date pas d’aujourd’hui. Casablanca est au cœur de notre histoire, de notre développement et de notre proximité avec nos clients. Ce choix traduit notre conviction que le sport a cette capacité unique à rassembler et à créer du lien. Un marathon, ce sont des milliers de personnes qui avancent ensemble, chacune à son rythme, avec un même objectif. C’est exactement ce que nous voulons célébrer avec le Crédit du Maroc Casablanca Marathon: une ville qui bouge, qui se transforme et qui avance chaque jour», explique Ali Benkirane, président du directoire de Crédit du Maroc.

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En s’associant au marathon de Casablanca, Crédit du Maroc souhaite contribuer à la dynamique de la métropole en encourageant une pratique sportive accessible et fédératrice, et en participant à la création de moments qui permettent aux habitants de vivre leur ville autrement.

«Courir dans Casablanca, c’est aussi redécouvrir ses quartiers, ses avenues, son patrimoine et son énergie. C’est partager un moment avec les autres et contribuer, le temps d’une journée, à faire battre le cœur de la ville autrement. Le marathon incarne cette dimension. Qu’il s’agisse de relever le défi des 42,195 km, de participer au semi-marathon ou de courir en relais, chacun peut trouver sa propre manière de prendre part à l’événement», ajoute Bouchta El Fadel, président de l’Association des coureurs du Grand Casablanca.

Avec ce partenariat, Crédit du Maroc entend contribuer à faire du Crédit du Maroc Casablanca Marathon un rendez-vous majeur de la vie casablancaise, capable de fédérer au-delà de la seule communauté des coureurs. Car derrière chaque participant, il y a une histoire, un défi personnel, des proches qui encouragent, des bénévoles qui s’engagent et une ville qui accompagne.

Cette manifestation sportive devient alors le reflet d’une conviction simple: lorsqu’une ville se met en mouvement, c’est toute une communauté qui avance.

À travers le Crédit du Maroc Casablanca Marathon, la banque réaffirme ainsi son ambition d’être un acteur engagé de la vie de Casablanca et de contribuer, à son échelle, à rendre la ville toujours plus dynamique, inclusive et vivante.