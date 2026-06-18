Crédit du Maroc lance une augmentation de capital de 700 millions de dirhams pour financer sa croissance

Crédit du Maroc anticipe l’évolution du paysage financier national en lançant une augmentation de capital d’un montant global de 699,1 millions de dirhams. Cette initiative intervient dans un contexte sectoriel marqué par l’accélération des besoins en fonds propres, sous l’effet de la croissance des crédits, du financement des grands chantiers et du durcissement des exigences prudentielles. Pour la banque contrôlée par le groupe Holmarcom depuis 2022, cette opération validée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ne répond pas à une urgence financière, mais s’inscrit dans la continuité de son plan stratégique «CDM Boost 2028», souligne le quotidien L’Économiste dans son édition du vendredi 19 juin. Sur le plan technique, la levée de fonds s’effectue par l’émission de 745.285 actions nouvelles au prix unitaire de 938 dirhams. Afin de limiter la dilution des actionnaires actuels tout en consolidant l’assise financière de l’établissement, la structure de l’opération attribue 74,5 millions de dirhams au capital social et plus de 624 millions de dirhams à la prime d’émission. À l’issue de la souscription, le capital social de la banque passera de 1,09 milliard à 1,16 milliard de dirhams, entraînant une augmentation du nombre total de titres de 6,85%.

Cette consolidation doit permettre à Crédit du Maroc de porter ses fonds propres sociaux à 7,48 milliards de dirhams et ses capitaux propres consolidés à 9,19 milliards de dirhams. En renforçant ses ratios financiers, la banque préserve sa capacité de distribution de crédits futurs et se dote des réserves nécessaires pour saisir de nouvelles opportunités sur un marché bancaire de plus en plus concurrentiel, écrit L’Économiste. Le prix de souscription retenu affiche une décote mesurée de 9,8% par rapport au cours de clôture du 3 juin 2026, qui s’établissait à 1.040 dirhams. Ce tarif se situe également en deçà des valorisations issues des méthodes par comparables boursiers (1.156 dirhams) et par cours moyen pondéré sur douze mois (1.062 dirhams), ce qui témoigne de la volonté du management de stimuler l’intérêt des actionnaires historiques.

Dans cet ordre d’idées, BMCE Capital Global Research (BKGR) a émis une recommandation positive, incitant les investisseurs à souscrire à l’opération. Les analystes soulignent la solidité des perspectives de l’établissement, avec une progression attendue du résultat net part du groupe de près de 10% pour l’exercice 2026. La société de recherche met aussi en avant le potentiel stratégique à long terme lié au projet d’acquisition de la BMCI par Holmarcom. En fixant un cours cible à 1.329 dirhams, BKGR évalue le potentiel d’appréciation du titre à 41,7% par rapport au prix d’émission.