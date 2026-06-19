Crédit du Maroc poursuit son roadshow dédié à l’investissement des TPME à Agadir

Moncef Alaoui, membre du Directoire de Crédit du Maroc en charge de la Banque commerciale.

Crédit du Maroc poursuit le déploiement de son roadshow national des Rencontres de l’investissement, une initiative destinée à renforcer les échanges entre les entreprises et les principaux acteurs de l’écosystème de promotion de l’investissement. Après Casablanca et Rabat, la banque a choisi Agadir pour accueillir la troisième étape de ce cycle de rencontres consacré aux nouveaux mécanismes d’accompagnement de l’investissement productif.

Organisée le 11 juin 2026 à Agadir, cette rencontre a réuni les entreprises de la région Souss-Massa aux côtés de plusieurs partenaires institutionnels de la banque, notamment l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), le Centre régional d’investissement (CRI) Souss-Massa ainsi que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le rendez-vous a été conçu comme un espace d’information et d’échange autour des dispositifs actuellement mobilisés en faveur de l’investissement. Les participants ont ainsi été sensibilisés aux mécanismes d’appui prévus par la nouvelle Charte de l’investissement dédiée aux TPME ainsi qu’aux solutions de financements verts proposées dans le cadre du partenariat entre Crédit du Maroc et la BERD.

Lire aussi : Crédit du Maroc: un premier trimestre 2026 sous le signe de la performance

Selon le communiqué, ces rencontres permettent de présenter «les mécanismes d’appui à l’investissement offerts par la nouvelle Charte de l’investissement dédiée aux TPME ainsi que les solutions de financements verts destinées à renforcer la compétitivité des entreprises et à accompagner leur transition durable».

Au-delà de la présentation des dispositifs existants, le format retenu vise également à favoriser le dialogue direct entre les opérateurs économiques et les institutions impliquées dans la promotion de l’investissement. Crédit du Maroc souligne que ce cycle de tables rondes met en lumière les mécanismes de soutien mobilisés en faveur de l’investissement productif tout en offrant aux entreprises «un espace privilégié d’échange avec les principaux acteurs de l’écosystème».

Une démarche de proximité avec les territoires

À travers ce roadshow, la banque entend renforcer son ancrage régional et rapprocher l’information des entreprises opérant dans les différentes régions du Royaume.

«Ce roadshow illustre notre volonté d’accompagner les entreprises marocaines au plus près de leurs besoins, en leur donnant accès à l’information, à l’expertise et aux solutions de financement nécessaires à la concrétisation de leurs projets de développement et de transition durable», a déclaré Moncef Alaoui, membre du Directoire de Crédit du Maroc en charge de la Banque commerciale.

Lire aussi : Crédit du Maroc: un premier trimestre 2026 sous le signe de la performance

Le responsable a également souligné la volonté de l’établissement bancaire d’aller à la rencontre des opérateurs économiques sur le terrain. «Nous tenons à aller à leur rencontre à travers les différentes régions du Maroc pour les écouter, échanger avec les opérateurs économiques de la région et partager avec eux les mécanismes d’appui et de promotion de l’investissement», a-t-il ajouté.

Crédit du Maroc présente cette initiative comme une composante de son engagement en faveur du développement de l’économie nationale. La banque indique ainsi vouloir faciliter l’accès des entreprises à l’information, à l’expertise et aux dispositifs publics destinés à soutenir leur croissance et le développement durable des territoires.

Le cycle des Rencontres de l’investissement se poursuivra avec une nouvelle étape annoncée dans la région du Nord avant la fin de l’année 2026, confirmant la volonté de l’établissement d’étendre cette démarche à l’ensemble des régions concernées par son roadshow national.