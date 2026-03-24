Commerce, industrie, agriculture: le Maroc et l’Italie entendent intensifier leurs relations économiques

Lors du colloque Maroc-Italie sur le développement de la coopération économique entre les deux pays, à Rabat, le 24 mars 2026. (Y.Mannan/Le360)

Organisée par la Chambre de commerce du Maroc en Italie et en collaboration avec la Chambre italienne de commerce, la rencontre a vu la participation d’une centaine d’acteurs économiques et professionnels parmi lesquels de nombreux ressortissants marocains établis en Italie.

Placé sous le thème «Synergies industrielles et nouvelles opportunités de croissance conjointe», ce colloque a axé ses débats sur «les leviers de croissance durable» dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture. Plusieurs intervenants ont rappelé à cette occasion que l’Italie reste un partenaire économique majeur du Maroc avec plus de 200 entreprises italiennes installées dans le Royaume notamment dans les énergies renouvelables et l’industrie.

Le Maroc, ont-ils souligné, reste aussi l’un des marchés prioritaires pour les exportations italiennes, se positionnant comme la quatrième destination stratégique des entreprises italiennes en 2026.

Le président de la Chambre de commerce du Maroc en Italie, Marouan El Mansoub, a mis en relief les grandes opportunités que s’offre le Maroc pour porter ses échanges commerciaux à un plus haut niveau avec l’Italie, citant par exemple les produits industriels et agricoles. Il a aussi invité la communauté marocaine installée en Italie, estimée à 350.000 personnes, à s’inscrire dans ce nouvel élan.

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Marouan El Mansoub a par ailleurs annoncé l’ouverture prochaine d’une succursale de la Chambre de commerce du Maroc en Italie dans les provinces du sud, notamment à Dakhla et Laâyoune afin de faciliter le commerce entre ces régions et l’Italie.

De son côté, le secrétaire général de la Chambre de commerce du d’Italie au Maroc, Paolo Spataro, a réaffirmé la volonté des deux pays de consolider leurs relations économiques en rappelant que la Chambre a été créée en novembre 2025 à Rome afin de contribuer à l’élargissement de débouchés commerciaux et à faciliter l’investissement entre les deux pays.