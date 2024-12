Migration: en 2023, les Marocains constituaient la troisième communauté étrangère en Italie

Avec une population de 342.469 personnes en 2023, les ressortissants marocains représentent 7,8% du total des étrangers installés en Italie, indique l’Observatoire de l’Institut national de la sécurité sociale en Italie. Les Marocains se placent ainsi à la troisième position parmi les communautés étrangères dans le pays, derrière les Roumains (705.961 résidants) et les Albanais (427.717 résidants), et devant les Chinois (223.321 résidants) et les Ukrainiens (217.494 résidants).

Par catégorie professionnelle, 85,5% des Marocains établis en Italie sont des ouvriers, 8,6% sont des retraités et 5,9% sont des bénéficiaires d’aides gouvernementales, notamment des allocations chômage. Près des trois quarts (71,3%) d’entre eux sont des hommes.

Les top 5 des étrangers en Italie en 2023 par pays d’origine (source : Institut national de la sécurité sociale italien-INPS).

Pays d’origine Nombre Travailleurs Retraités Bénéficiaires

d’aides sociales Roumanie 705.961 610.462 personnes 35.800 personnes 59.699 personnes Albanie 427.717 372.439 personnes 36.316 personnes 18.962 personnes Maroc 342.469 292.976 personnes 29.288 personnes 20.205 personnes Chine 223.321 218.225 personnes 3.514 personnes 1.582 personnes Ukraine 217.494 179.595 personnes 17.773 personnes 20.126 personnes





En 2023, l’Italie comptait plus de 4,38 millions d’étrangers, dont 87,2% de travailleurs actifs, 7,3% de retraités et 5,6% de bénéficiaires d’aides gouvernementales. Les travailleurs étrangers étaient pour la plupart des salariés du secteur privé, avec un revenu annuel moyen d’environ 16.000 euros.