Italie: plus de 25.000 titres de séjour délivrés aux Marocains en 2023

L’Italie a délivré aux Marocains 25.134 permis de séjour en 2023, en hausse de 3,6% par rapport à 2022. Ce qui place nos compatriotes en quatrième position derrière les Albanais (33.021), les Ukrainiens (29.495) et les Bangladais (28.546), selon des données publiées par l’Institut italien de la statistique (Istat).

Toutefois, le nombre de permis de séjour réguliers détenus par des Marocains a diminué d’environ 6,8%, pour se situer à 370.000 à fin 2023. Cette baisse s’inscrit dans une tendance globale, puisqu’au cours de l’année dernière, le nombre de citoyens non communautaires titulaires d’un permis de séjour en Italie a reculé d’environ 3% à 3.607.160 personnes.

Cette baisse s’explique par les nombreuses acquisitions de citoyenneté qui dispensent les nouveaux bénéficiaires de permis de séjour, selon Istat, qui note que 61% des Marocains résidents dans ce pays sont naturalisés.

Plus de 68% des permis au titre du regroupement familial

Selon les statistiques, 68,5% des titres de séjour accordés aux Marocains l’année dernière l’ont été au titre du regroupement familial. Plus de 17.000 ressortissants marocains ont ainsi obtenu un permis de cette nature en 2023, en hausse de 13,4% sur un an, ce qui les place en deuxième position derrière les Albanais (21.129 permis, soit 16,4%) et devant les Indiens (8.455 permis, soit 6,6%). Ce rythme de progression est nettement supérieur au rythme général (2,1%) pour cette catégorie d’autorisation administrative en 2023.

Les permis de travail accordés aux Marocains constituent quant à eux 16,9% du nombre de titres délivrés, alors que les permis accordés pour les études ne représentent que de 2,1% du total.

Les Marocains arrivent en deuxième position pour le nombre de permis de travail (4.251), derrière les Indiens (5.783) et devant les Albanais (3.637). Globalement, 330.730 nouveaux permis de séjour ont été délivrés en Italie en 2023, en repli de 26,4% par rapport à l’année précédente.