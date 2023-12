Classement Forbes: ces 10 ultra-riches sont devenus encore plus riches en 2023, principalement grâce à l’IA

L’année 2023 a su se montrer généreuse avec les plus grandes fortunes du monde. Le magazine Forbes révèle ainsi que plus de la moitié des 2.568 milliardaires que compte la planète se sont enrichis en 2023, à hauteur de milliards de dollars pour certains, de dizaines de milliards de dollars pour d’autres et jusqu’à plus de 100 milliards de dollars pour l’un d’entre eux.

Les dix grands gagnants de ce jackpot mondial ont ainsi ajouté un total de 490 milliards de dollars à leur richesse en date du 15 décembre 2023.

En première place de ce classement culmine Elon Musk, l’homme qui s’est le plus enrichi cette année. Il est ainsi passé de deuxième personne la plus riche du monde au début de l’année, avec une valeur estimée à 146,5 milliards de dollars, à premier du classement avec un ajout de 108 milliards de dollars à sa valeur nette provenant d’actions Tesla et SpaceX. Sa fortune atteint désormais 254,9 milliards de dollars.

En deuxième position, Mark Zuckerberg signe un retour en force avec 75 milliards de dollars de richesse engrangés en 2023 grâce à l’envolée des actions de Meta. Le grand rival d’Elon Musk accumule ainsi une fortune de 118,6 milliards de dollars.

Jeff Bezos se classe quant à lui en troisième position grâce à une augmentation des actions Amazon de 79% qui ont enrichi le milliardaire de 65 milliards de dollars. Sa fortune atteint désormais 172,3 milliards de dollars

En quatrième position de ce classement, largement dominé par les Américains, qui occupent 8 places sur 10, on retrouve l’indonésien Prajogo Pangesty, magnat de la pétrochimie et de l’énergie. Avec des actions qui ont bondi à plus de 900%, un record mondial, il s’est enrichi de 47,0 milliards de dollars et sa fortune atteint désormais 52,8 milliards de dollars.

L’Américain Larry Page, cofondateur de Google, se classe en 5ème position. Sa fortune a bondi de 34,4 milliards de dollars et culmine à 111,7 milliards de dollars grâce à l’augmentation de 50% des actions de la société mère de Google, Alphabet, qui a notamment lancé le chatbot Bard en mars dernier et a annoncé le logiciel Gemini AI pour 2024.

Autre milliardaire non américain, Amancio Ortega, pionnier de la fast fashion avec Inditex, qui compte parmi ses marques Zara. Les actions du magnat espagnol ont augmenté de 57% et lui ont fait gagner 33 milliards de dollars, pour une fortune totale de 97,4 milliards de dollars en 2023.

En 7ème position se trouve Sergueï Brin, cofondateur, avec Larry Page, de Google. Après avoir concentré tous ses efforts en 2023 sur l’intelligence artificielle dans l’entreprise, il a vu sa fortune croître de 33 milliards pour atteindre 107,3 milliards de dollars.

Derrière lui se classe en 8ème position Steve Ballmer, grâce à deux investissements majeurs. Propriétaire de l’équipe de NBA Los Angeles Clippers, il a vu sa valeur augmenter de 19%, tandis que Microsoft, dont il a été le PDG de 2000 à 2014 et dont il est toujours actionnaire, a vu son titre croître de 55% grâce un l’investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Sa fortune augmente de 32,4 milliards et atteint désormais 110,9 milliards de dollars.

L’avant-dernier de ce top 10 est Larry Ellison. Le directeur de la technologie d’Oracle, éditeur de logiciels qu’il a cofondé en 1977, a gagné 30 milliards de dollars en 2023 grâce à la demande de services de centres de données basés sur l’IA générative qui a fait grimper les actions d’Oracle de 26%. Il cumule désormais une fortune de 133,2 milliards de dollars.

La dixième position de ce classement est revenue à Jensen Huang, cofondateur et PDG de Nvidia, concepteur de puces destinées aux systèmes d’intelligence artificielle. Le titre de Nvidia a grimpé de plus de 230% en 2023, enrichissant cet Américain natif de Taïwan de 29,8 milliards de dollars et établissant sa fortune à 43,6 milliards de dollars.