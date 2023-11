Sept marocains se distinguent dans le classement «30 under 30» de Forbes Middle East

Jeunes leaders, rêveurs, créatifs et athlètes figurent dans le classement «30 under 30» du magazine Forbes Middle East, divisé en quatre catégories: Divertissement, Commerce et finance, Science et technologie, et Impact social.

Sur 120 personnalités sélectionnées parmi 600, une trentaine a été retenue, mettant en lumière des «individus qui ouvrent la voie dans le domaine de l’impact social et de l’énergie verte, font bouger le marché financier, brisent les barrières dans les arts et les sports et exploitent les technologies de pointe pour créer des inventions ou des médicaments révolutionnaires», explique la publication, filiale du célèbre groupe de médias américain.

Dans la liste 2023, composée de 145 personnalités représentant 22 nationalités, les Égyptiens sont les plus représentés, avec 44 candidats, suivis de 15 Saoudiens, 14 Libanais, 13 Émiratis, 10 Jordaniens et 7 Marocains (dont 2 postulent sous la même candidature). L’âge moyen de toutes les personnes figurant sur la liste est d’environ 26,6 ans, le plus jeune n’ayant pas plus de 15 ans.

Pour dénicher les jeunes personnalités les plus prometteuses de la région, Forbes Middle East explique avoir «parcouru les marchés du Moyen-Orient à la recherche de jeunes talents exceptionnels et collecté des nominations en ligne, grâce auxquelles les candidats pouvaient se présenter ou proposer quelqu’un d’autre».

Les Marocains brillent dans le divertissement

Dans ce classement, les Marocains se sont particulièrement fait remarquer dans la catégorie divertissement. On y retrouve ainsi deux footballeurs, acteurs de l’épopée des Lions de l’Atlas au Mondial qatari, à savoir Azzedine Ounahi et Sofiane Amrabat.

À 22 ans, Azzedine Ounahi a été sélectionné pour avoir joué un rôle crucial dans le parcours historique du Maroc jusqu’aux demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar. «Sa performance a attiré l’attention de l’Olympique de Marseille, qui l’a recruté en janvier 2023 en provenance d’Angers SCO pour 8,5 millions de dollars, plus 2,1 millions de dollars de bonus, ainsi qu’un pourcentage des frais de vente futurs», est-il écrit dans la description du natif de Casablanca.

Sofiane Amrabat, né aux Pays-Bas, a lui aussi joué un rôle clé dans le parcours historique du Maroc jusqu’aux demi-finales du Mondial, «en disputant chaque minute de tous les matches», écrit-on au sujet du joueur. «Le milieu défensif de 26 ans a été sélectionné 49 fois par le Maroc. En septembre 2023, Amrabat a rejoint Manchester United en prêt de l’ACF Fiorentina jusqu’en juin 2024, sous réserve des exigences internationales d’autorisation et d’enregistrement. La saison dernière, Amrabat a joué un rôle clé en permettant à l’ACF Fiorentina d’atteindre la finale de la Coppa Italia et de l’UEFA Europa Conference League», détaille sa présentation.

Dans la même catégorie, des artistes se sont aussi fait remarquer à l’instar de Faouzia Ouihya, chanteuse maroco-canadienne. «Inspirée par la musique marocaine et arabe de son enfance, la chanson « RIP, Love » de Ouihya a recueilli plus de 107 millions de streams dans le monde depuis sa sortie en mars 2022», indique Forbes Middle East. «Avec plus de 1,1 milliard de streams dans le monde à ce jour, elle a une portée sociale combinée de plus de 11 millions de followers», poursuit la publication.

Âgée de 21 ans, la réalisatrice Zineb Wakrim s’impose également avec une sélection au Festival de Cannes en 2023, et le troisième Prix de la Cinef 2023 (organisée dans le cadre dudit festival cannois) décerné à son court métrage «Ayyur».

Dans la catégorie «Commerce et finance», la palme revient à Malak Bennani, 27 ans, cofondatrice de la marque de lunettes LNKO avec sa sœur Maha. «L’entreprise compte aujourd’hui 12 points de vente et prévoit d’ouvrir trois magasins au Maroc d’ici fin 2023. Elle compte plus de 70.000 clients dans 24 pays», indique-t-on au sujet de l’entreprise, qui «se développe actuellement sur le marché ouest-africain et est active dans sept pays, dont le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Congo, la RDC et la Mauritanie».

Enfin, derniers représentants du Maroc, le duo formé par Zakaria Azemzi et Abdelaziz El Aiachi, classés dans la catégorie «Science et technologie» avec AZA Petrosolutions, une entreprise spécialisée dans la création de solutions logicielles et matérielles pour l’industrie pétrolière. «L’entreprise a développé un système qui utilise l’analyse des données pour optimiser la consommation de carburant et réduire les déchets et les coûts pour les entreprises. Les produits d’AZA sont actuellement utilisés dans plus de 1.100 stations-service à travers le Maroc, avec plus de 86 clients, dont VIVO Energy Maroc, TotalEnergies Maroc et OLA Energy Maroc», est-il expliqué au sujet de l’entreprise.