Dans le magazine «Forbes», Robert de Niro confie sa fascination par la beauté du Maroc

Dans une interview accordée au prestigieux magazine américain Forbes, la légende vivante hollywoodienne Robert de Niro n’a pas tari d’éloges sur le Maroc, évoquant la beauté d’un pays fort de son histoire. «Le Maroc a tout un mystère, il y a quelque chose de très beau et de lyrique» à son sujet, a déclaré le célèbre acteur et producteur américain dans cette interview publiée mercredi. L’artiste, qui compte à son actif une filmographie des plus emblématiques, a dit ressentir l’histoire du Royaume dans les arts et les expressions culturelles.

Il s’est également dit impressionné par l’industrie cinématographique à Marrakech qui s’apprête à accueillir la 20ème édition du Festival international du film, prévue du 24 novembre au 2 décembre. «À Marrakech, les arts sont incroyables», s’est-il réjoui, ajoutant qu’il était toujours attiré par la créativité dans cette ville millénaire.

Parmi les sites «les plus créatifs» à Marrakech, ville où il est l’un des associés de l’hôtel Nobu Marrakech, l’acteur oscarisé a cité l’emblématique cinéma Colisée construit en 1953 et conçu par l’architecte français Georges Peynet.

Robert de Niro avait reçu l’Étoile d’Or du Festival international du Film de Marrakech en 2018 en hommage à sa carrière exceptionnelle d’acteur.

Il a également remporté de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, notamment l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1974, pour son rôle de Vito Corleone dans «Le Parrain, 2ème partie», de Francis Ford Coppola, ainsi que l’Oscar du meilleur acteur en 1980 pour son rôle de Jake LaMotta dans le drame biographique «Raging Bull», de Martin Scorsese. Ce dernier l’a d’ailleurs choisi pour l’un des rôles principaux de son derniers film «Killers of the Flower Moon», actuellement en salles.