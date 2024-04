Ces projets routiers qui vont transformer le Maroc d’ici 2030

En tête des pays du Maghreb et second au niveau africain, le Maroc ne compte pas s’arrêter en si bon chemin dans le développement de son réseau autoroutier. Le Royaume compte déjà 1.800 kilomètres d’autoroutes et entend porter ce total à 3.000 kilomètres d’ici 2030, indique le quotidien Les Inspirations Eco, dans le cadre d’un entretien avec le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka. Parmi les projets phares de ce plan se trouve la nouvelle autoroute continentale Casablanca-Rabat s’étalant sur un linéaire de 60 km avec un coût global estimé à 5 milliards de dirhams.

Pour le secteur routier dans sa globalité, le ministère alloue, en 2024, une enveloppe budgétaire de plus de 13 milliards de dirhams d’investissement pour le développement de ses infrastructures, à même de soutenir les stratégies nationales et sectorielles et d’accompagner le pays dans ses ambitions et dans la levée des défis futurs, à l’exemple de la Coupe du monde de football prévue en 2030.

Pour le ministre, le réseau routier marocain assure ainsi 90% des déplacements des personnes et 75% du transport de marchandises. Pour son développement, la tutelle s’appuie sur son Schéma national des infrastructures routières établi à l’horizon 2040. Véritable modèle en la matière, la voie express du Sud consistant en le dédoublement et l’élargissement de la route nationale N°1 sur 1.055 km entre Tiznit et Dakhla avec un investissement global actualisé d’environ 8,8 milliards de dirhams.

«Il y a également celui de la rocade Nord-Est et voie express urbaine du Grand Agadir qui s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024 visant la réalisation, pour la ville d’Agadir, d’une voie express urbaine sur 20 km et d’une rocade Nord-Est sur 40 km avec un coût global de 1,4 milliard de dirhams», relève Les Inspirations Eco, citant le ministre.

Sans oublier la connectivité routière et autoroutière du Port Nador West Med visant la connexion du complexe industrialo-portuaire au réseau autoroutier national à partir de l’autoroute Fès-Oujda sur un linéaire de 104 km, avec un investissement estimé à 7 milliards de dirhams à travers l’autoroute Guercif-Nador.

Le ministère prévoit aussi, et en partenariat avec les régions dans le cadre des Programmes de développement régional, la mise à niveau et la modernisation du réseau routier ainsi que la construction et l’entretien des routes rurales. Les conventions signées à ce jour nécessiteront la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de plus de 15 milliards de dirhams.