Ces chiffres qui consolident l’excellence des relations Maroc-Espagne

Les échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et l’Espagne démontrent à plus d’un titre l’embellie et la durabilité du partenariat entre les deux pays.

L’excellence des relations entre le Maroc et l’Espagne se traduit également par les liens économiques et commerciaux chaque année plus solides entre les deux pays. Le constat est du magazine Challenge qui indique que l’année écoulée, la valeur des exportations espagnoles vers le Maroc a atteint 8.136 millions d’euros, soit une hausse de 3,7 % par rapport à l’année précédente.

Citant les derniers chiffres de la Chambre de commerce de La Corogne (nord-ouest de l’Espagne), et toujours en 2023, l’hebdomadaire ajoute que les importations de l’Espagne depuis le Maroc ont représenté une valeur de 5.984 millions d’euros, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 2022.

«Quant au taux de couverture des échanges, il s’élève à 133,37 %, en hausse de 1,78 % par rapport à la même période de l’année précédente. En ce qui concerne les produits échangés entre l’Espagne et le Maroc, les exportations vers le voisin du sud se composent principalement de combustibles et lubrifiants (16,9 %), d’équipements, de composants et d’accessoires automobiles (14,4 %), de textiles pour la confection (9,2 %) et de matériel électronique (5,3 %)», lit-on.

Pour sa part, le Maroc a exporté vers l’Espagne du matériel électronique en premier lieu (25,4 %), des produits de confection féminine (13,8 %), des équipements, composants et accessoires automobiles (9,8 %), ainsi que des produits maritimes (crustacés congelés, séchés ou conservés, 9,2 %).

«Le Maroc s’est distingué par sa politique d’ouverture économique et son engagement à attirer les investissements étrangers, ce qui se traduit par un environnement favorable à l’investissement et à la collaboration commerciale», indique un rapport de la Chambre de commerce de La Corogne repris par Challenge.

Mieux, et grâce à sa position géographique privilégiée et à ses relations commerciales historiques, le Maroc est un marché dynamique et diversifié. «La proximité géographique, facilitée par un réseau de transport efficace, établit une connexion directe qui réduit les barrières logistiques et favorise la fluidité des échanges commerciaux», lit-on encore.

L’avenir s’annonce encore plus prometteur. Le Maroc, qui présente un important potentiel de croissance et d’expansion, est une destination «stratégique» pour les investissements, notamment espagnols. «Le Maroc met en œuvre une série de stratégies ambitieuses qui font partie du plan de modernisation des secteurs traditionnels, tels que l’agriculture, la pêche ou l’exploitation minière, et de développement d’industries innovantes, telles que les énergies renouvelables, l’automobile ou l’aéronautique», souligne la chambre de commerce.