Maroc-Espagne: les affaires comme ciment d’une belle entente

«Le Maroc est la première priorité de la politique étrangère de l’Espagne». Ces mots proviennent du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, qui vient d’effectuer sa première visite au Maroc, quelques jours après la reconduction du gouvernement du socialiste Pedro Sanchez.

«Hier, le chef de la diplomatie ibérique a été reçu par plusieurs hauts responsables du Royaume, à commencer par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. En un mot, la visite de celui dont le pays assure encore pour quelques semaines la présidence semestrielle tournante de l’Union européenne, avait pour principal objectif de confirmer le cap pris par les deux pays voisins depuis avril 2022, à savoir consolider leur partenariat stratégique et multidimensionnel», résume le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 15 décembre. «Nous avons un partenariat stratégique, un partenariat gagnant-gagnant. Toutes les mesures que nous entreprenons ensemble sont bonnes pour nos deux nations», poursuit Albares.

L’entente est donc parfaite sur le plan politique, car balisée par la feuille de route enclenchée en avril 2022 à Rabat. Il en est de même sur le plan économique. Selon les estimations données par la partie espagnole, les échanges commerciaux ont atteint 20 milliards d’euros en 2022, soit plus de 200 milliards de dirhams.

«C’est énorme! Cela fait naturellement de l’Espagne l’un des tous premiers partenaires commerciaux du Maroc, puisque Madrid est à la fois le premier client et le principal fournisseur du Royaume. Et cette dynamique devrait se poursuivre, avec la belle collaboration entamée dans le cadre du chantier de la co-organisation, avec le Portugal, de la Coupe du monde de football 2030», souligne Les Inspirations Eco.

Les nombreux grands projets lancés au Maroc ne manqueront certainement pas d’intéresser les hommes d’affaires ibériques. Pour rappel, le Royaume s’est lancé dans une véritable course contre la montre afin d’être prêt dans les temps pour cet évènement planétaire.

Globalement, les deux parties se sont réjouies, à Rabat, du renforcement de cette entente idyllique. Lors de la rencontre avec le chef du gouvernement, Marocains et Espagnols se sont «félicités de la concordance des vues concernant les différents dossiers d’intérêt commun, saluant également la qualité du partenariat bilatéral, basé sur le bon voisinage, la confiance mutuelle et le dialogue permanent et constructif». De quoi renforcer «les liens humains unissant les deux pays, sachant que plus d’un million de Marocains vivent en Espagne et que 20.000 Espagnols sont établis au Maroc».