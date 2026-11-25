Pour ses 100 ans, la Banque Populaire a choisi de dépasser la campagne anniversaire classique. Le dispositif qu’elle déploie associe un film publicitaire, un affichage urbain, un livre collector, un documentaire et une exposition itinérante. Chacun de ces supports raconte à sa manière le chemin parcouru depuis un siècle.

Le film du centenaire commence par un geste appris dans un atelier, transmis de main en main, qui rappelle que le savoir-faire se construit d’abord dans la patience. La caméra passe ensuite à une équipe réunie autour d’une table, puis aux machines d’une usine en pleine activité. En quelques plans, le spectateur traverse plusieurs univers sans jamais perdre le fil.

Une musique spécialement composée pour l’occasion relie ces scènes et donne un rythme commun à des images qui racontent chacune une façon de travailler, de transmettre ou de mener un projet à son terme.

La campagne s’est aussi dotée d’une virgule sonore originale. Ce court motif, pensé pour se retenir à l’oreille, offre au centenaire un signe de reconnaissance immédiat.

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Le dispositif publicitaire se prolonge à travers une série de Key Visuals déployés en affichage urbain. Conçus dans la continuité du territoire créatif de la campagne, ces visuels donnent au centenaire une présence visible dans l’espace public. Ils rendent hommage aux dynamiques humaines, entrepreneuriales et collectives qui jalonnent l’histoire de la banque, et l’anniversaire trouve ainsi sa place dans le quotidien des Marocains, bien au-delà des écrans.

Une mémoire pensée pour durer

À la temporalité de la campagne publicitaire, qui se joue en quelques semaines, répond celle, plus longue, de l’édition. Le livre collector du centenaire revient sur les grandes étapes d’une histoire intimement liée aux transformations économiques et sociales du Maroc. Il ne s’agit pas seulement de dates et de chiffres, mais de la façon dont une institution a accompagné la vie de ceux qui l’ont fréquentée.

À la fois objet éditorial et objet patrimonial, le livre propose une lecture rétrospective du parcours de la Banque Populaire. Il retrace ses évolutions, interroge la singularité de son modèle et laisse au lecteur le temps de s’arrêter sur ce qui a changé et sur ce qui est resté. Il a aussi une vocation de transmission, celle de confier aux générations futures la mémoire d’une institution centenaire.

Le centenaire prend aussi la forme d’une expérience culturelle. Une exposition est accueillie à la galerie de la Tour Banque Populaire et invite à découvrir le patrimoine de l’institution. Le visiteur y parcourt un siècle d’histoire à travers une mise en scène de sa mémoire, où les objets, les images et les documents dialoguent entre eux.

Une exposition appelée à voyager

L’exposition ne restera pas en un seul lieu. Elle poursuivra son itinérance au sein des Banques Populaires Régionales. Cette dimension territoriale renvoie directement à l’identité de la Banque Populaire et à son modèle de proximité, celui d’une institution qui a toujours pensé ses ancrages à partir des régions.

Chacun de ces supports explore une dimension du centenaire. Le film publicitaire mise sur l’émotion, l’affichage sur la visibilité, le livre sur la transmission, le documentaire sur la profondeur historique et l’exposition sur l’expérience patrimoniale. Pris ensemble, ils forment un parcours qui va de l’instant au temps long.

C’est peut-être dans les dernières secondes du film publicitaire que l’esprit de la célébration se résume le mieux. Un bruit de sabots prolonge le mouvement des images. Là où le chiffre 100 invite à mesurer le chemin parcouru, le galop évoque l’élan, cette impulsion qui fait avancer sans regarder en arrière.

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Le galop a quelque chose de la vie des institutions. Il ne se fige jamais tout à fait. Il rappelle que les cent ans ne sont pas un point d’arrivée, mais une étape dans une course qui continue.

Un siècle qui regarde devant

Le centenaire de la Banque Populaire tient donc à deux temps. Le premier est celui de l’histoire, de ce qui a été bâti, transmis et consolidé au fil des décennies. Le second est celui de l’engagement, de ce qui continue de prendre forme aujourd’hui dans les projets, les entreprises et les vies qu’elle accompagne.

L’histoire se lit dans ce qui a été construit et transmis. L’engagement se manifeste dans ce qui continue de prendre forme. Le galop réunit ces deux dimensions dans un mouvement qui se poursuit au-delà de l’anniversaire. C’est une manière de dire que la fête n’est pas seulement un regard tourné vers le passé.

Il y a dans ce dispositif une forme de patience. Chaque support avance à son rythme, de la publicité qui passe au livre qui reste, du documentaire qui prend son temps à l’exposition qui voyage. Cette diversité n’a rien d’un éparpillement. Elle dessine une même idée, vue sous plusieurs angles.

Célébrer un siècle d’histoire revient aussi à affirmer la volonté d’en écrire le prochain. Cent ans, pour une institution, c’est une somme de décisions, de rencontres et de paris. Les cent suivants se préparent dans la même logique, avec la même envie d’être utile.