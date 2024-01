Casablanca: lancement des travaux de la plus grande station de dessalement d’Afrique

L'usine de dessalement de l'eau de mer d'Agadir est la plus grande station dans le monde conçue pour l'utilisation combinée de l'eau potable et de l'irrigation, avec une capacité de 275.000 m3/jour. . Abengoa

Avec la seule station de Casablanca, le Maroc ambitionne de doubler ses capacités de production d’eau dessalée: de 192 millions de m3, le royaume veut dans un premier temps atteindre une totalité de plus de 400 millions de m3 par an, indique RFI.

En ligne de mire: les besoins en eau potable des populations, mais aussi ceux de l’industrie agroalimentaire, pilier de l’économie du royaume. La station aura pour objectif d’alimenter en eau la région de la plus grande ville du pays, soulageant ainsi les sources d’eau habituelles, réservées à l’avenir à l’agriculture et à l’élevage.

Le projet consiste à concevoir, financer, réaliser et exploiter pendant une durée de 30 ans (répartie entre 3 ans pour la réalisation et 27 ans pour l’exploitation) une station de dessalement d’eau de mer, avec une capacité de 548.000 m3 par jour (200 millions de m3 par an), extensible à 822.000 m3 par jour d’eau traitée (300 millions de m3 par an).

L’attributaire du marché de la méga-station de dessalement du Grand Casablanca est connu. Le choix de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a finalement été porté sur le trio Acciona-Afriquia Gaz-Green of Africa. Le deal a été acté le 17 novembre 2023. Lors de son passage à la Chambre des représentants, le 22 mai dernier, le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, avait laissé entendre que les travaux de l’usine de dessalement d’eau de mer de Casablanca devaient démarrer avant la fin de l’année.

«Nous avons mis beaucoup de temps à choisir l’adjudicataire du projet parce que nous avons eu plusieurs discussions avec les soumissionnaires dans le but de réduire au maximum le coût. Nous travaillons avec transparence et nous souhaitions choisir le dossier le plus adéquat», avait-il souligné. «Depuis six ans, la sécheresse frappe durement le Maroc, qui a dû se replier vers de nouvelles solutions pour s’approvisionner en eau. La construction d’usines de dessalement est ainsi l’une des priorités du pays dans les prochaines années. Outre celle de Casablanca, 15 autres usines seront construites d’ici 2030, selon le ministre de l’Équipement et de l’Eau», lit-on.